Offiziell! Schalke schmeißt Geraerts und Wilmots raus

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Karel Geraerts (l.) und Marc Wilmots müssen beim FC Schalke 04 beide gehen

Bei Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 herrscht einmal mehr das blanke Chaos! Nach dem 3:5-Debakel gegen den SV Darmstadt 98 am Freitagabend kreist bei den Knappen erneut der große Personal-Hammer: Cheftrainer Karel Geraerts, Assistent Tim Smolders und auch Sportdirektor Marc Wilmots müssen gehen - sofort! Längst brodelt die Gerüchteküche um mögliche Nachfolger.

Am frühen Samstagmorgen wurde Karel Geraerts dabei beobachtet, wie er mit mehreren voll gepackten Sporttaschen das Vereinsgelände des FC Schalke 04 verließ, nachdem er offensichtlich über sein Aus bei den Königsblauen unterrichtet wurde.

Wenige Stunden später machte der Krisen-Klub dann alles offiziell, vermeldete den Rausschmiss sowohl von Cheftrainer Geraerts als auch von Sportdirektor Marc Wilmots.

"Die Entscheidung des Vorstands, den Weg mit Karel Geraerts nicht fortzusetzen, beruht nicht allein auf den ausbleibenden Resultaten und der Niederlage gegen Darmstadt, sondern vielmehr auf der negativen Gesamtentwicklung der vergangenen Wochen", wurde S04-Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann in der offiziellen Pressemitteilung zitiert.

FC Schalke 04: U23-Coach als Interimstrainer bestätigt

"Taktisch und fußballerisch haben wir nicht die notwendigen Schritte gemacht, weder als Mannschaft noch mit Blick auf die Einzelspieler. Im Ergebnis stecken wir nach einem Drittel der Hinrunde im Tabellenkeller fest", stellte der Schalker Klubboss schonungslos fest.

Nach der Schmach vom Freitagabend, als der FC Schalke eine komfortable 3:0-Führung noch herschenkte und mit 3:5 gegen die Lilien unterging, war der belgische Übungsleiter nicht mehr zu halten gewesen.

Wie es von Schalke weiter hieß, wird zunächst der bisherige U23-Coach Jakob Fimpel als Interimstrainer einspringen. Parallel dazu sollen bereits am Samstag die ersten Gespräche über eine endgültige Nachfolge-Lösung auf dem Trainerposten begonnen werden.

Höwedes als Wilmots-Nachfolger gehandelt

Das Scheitern von Marc Wilmots wurde von S04-Vorstandsboss Matthias Tillmann ebenso klar aufgezeigt und kommuniziert.

"In den vergangenen Wochen mussten wir feststellen, dass es unterschiedliche Ansichten darüber gab, wie und in welche Richtung wir den Fußball auf Schalke entwickeln wollen. Aus Sicht des Vorstands ist es allerdings elementar wichtig, in der sportlichen Führungsriege des Vereins eine gemeinsame Linie zu verfolgen. Über die zukünftige Ausrichtung der Profi-Abteilung muss Einigkeit bestehen. Das war nicht mehr gegeben", begründete Tillmann den Rausschmiss des einstigen Europapokalsiegers von 1997.

Tillmann dankte Wilmots dennoch für seine Tätigkeit und stellte klar, dass er auf Schalke "immer eine Legende" bleiben würde.

Wilmots' Arbeit soll zunächst von Chef-Kaderplaner und Nachwuchsboss Ben Manga übernommen werden. Mittelfristig soll auch der Sportdirektoren-Posten dann neu besetzt werden.

In verschiedenen Medienberichten wurde unter anderem auch der Name Benedikt Höwedes gespielt. Der langjährige Schalke-Profi und Weltmeister von 2014 war nach seiner aktiven Spielerkarriere unter anderem als Teammanager der Nationalmannschaft sowie zuletzt als TV-Experte tätig.

Wie heiß die Spur zum ehemaligen S04-Kapitän Höwedes aktuell wirklich ist, blieb allerdings zunächst offen.