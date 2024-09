Neuer Schalke-Coach bestätigt

IMAGO/StefanxRittershaus

Tomasz Waldoch übernimmt die U23 des FC Schalke 04 interimsweise

Nach der vorübergehenden Beförderung von Jakob Fimpel zum Profi-Trainer hat der FC Schalke 04 einen neuen Chefcoach für seine U23 gefunden.

Wie die Königsblauen am Montag bestätigten, übernimmt Tomasz Waldoch "bis auf Weiteres" als Interimstrainer Fimpels Posten. Der 53 Jahre alte Pole hatte zuvor bereits als Co-Trainer fungiert.

Ihm zur Seite stehen nach Klubangaben weiterhin Willi Landgraf als Assistent sowie Torwart-Trainer Christian Wetklo.

Die erste Partie der Schalker U23 mit Waldoch als Chef an der Seitenlinie wird das Kracher-Duell in der Regionalliga West gegen den MSV Duisburg am Samstag (20:00 Uhr). Am 5. Oktober steht das Auswärtsspiel (14:00 Uhr) bei den Sportfreunden Lotte auf dem Programm.

Waldoch war während seiner aktiven Zeit im Sommer 1999 vom VfL Bochum zum FC Schalke 04 gewechselt. Sieben Jahre hielt er den Knappen die Treue, absolvierte in dieser Zeit 184 Pflichtspiele (13 Tore, eine Vorlage) für den Verein. Im Frühjahr 2007 lief er nochmal wenige Monate für Jagiellonia Bialystok in seiner polnischen Heimat auf.

Er fungierte zu dieser Zeit bereits als Trainer im Schalker Jugendbereich und blieb dort auch tätig, abgesehen von einem kurzen Intermezzo als Sportlicher Leiter bei Górnik Zabrze 2010.

Horror-Serie für die U23 des FC Schalke 04

Für die Schalker U23 lief es unter Fimpel zuletzt alles andere als gut. Fünf Liga-Pleiten in Folge kassierte das Team zuletzt, rangiert derzeit in der Tabelle der Regionalliga West auf Platz 15.

Dennoch betreut Fimpel die S04-Profi beim richtungsweisenden Auswärtsspiel in der 2. Bundesliga am Samstag (20:30 Uhr) bei Preußen Münster.

Von seinem Vorgänger Karel Geraerts hatte sich Schalke nach dem bitteren 3:5-Debakel gegen Darmstadt 98 am vergangenen Freitag getrennt.

"Die Entscheidung des Vorstands, den Weg mit Karel Geraerts nicht fortzusetzen, beruht nicht allein auf den ausbleibenden Resultaten und der Niederlage gegen Darmstadt, sondern vielmehr auf der negativen Gesamtentwicklung der vergangenen Wochen", teilte Vorstandschef Matthias Tillmann mit. "Taktisch und fußballerisch haben wir nicht die notwendigen Schritte gemacht, weder als Mannschaft noch mit Blick auf die Einzelspieler. Im Ergebnis stecken wir nach einem Drittel der Hinrunde im Tabellenkeller fest."