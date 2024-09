Schalke-Legenden rechnen knallhart mit Geraerts ab

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Chaos pur beim FC Schalke 04

Zu sagen, dass beim FC Schalke 04 derzeit der Haussegen schiefhängt, wäre die Untertreibung des Jahres. Spätestens nach der unerklärlichen 3:5-Heimpleite nach 3:0-Führung gegen den bis dahin sieglosen SV Darmstadt herrscht rund um die Veltins-Arena Endzeitstimmung. Der Trainer musste gehen, der Sportdirektor ebenso, die Nachfolgersuche läuft. Die beiden Knappen-Ikonen Rüdiger Abramczik und Klaus Fischer sind fassungslos.

"Diese Mannschaft ist nicht fit", begann Fischer seine Ausführung im "Fussball Legenden Talk". Ein deutlicher Vorwurf in Richtung des mittlerweile entlassenen Coaches Karel Geraerts und dessen Stab.

Auch Abramczik teilte heftig gegen den Belgier aus: "Geraerts kann kein Spiel lesen. Er sieht die Fehler unserer Mannschaft nicht. Daran ist er hier gescheitert."

Neben dem Übungsleiter musste auch sein Landsmann Marc Wilmots, der bei S04 zuletzt als Sportdirektor fungierte, seine Koffer packen. Der neuerliche Absturz in den Tabellenkeller war den Verantwortlichen zu viel.

Abramczik wiederholte seine These zu Geraerts' mangelndem Gefühl für ein Spiel noch einmal nachdrücklich. "Wenn du als Trainer kein Spiel lesen kannst, bist du am Arsch", so der 68-Jährige.

Lediglich vier Punkte aus den ersten sechs Zweitliga-Begegnungen haben die Königsblauen auf Relegationsrang 16 abrutschen lassen. Der Traum von der Rückkehr in die Erstklassigkeit scheint bereits geplatzt.

Er vermisse zudem "den letzten Willen" bei den Spielern, monierte Abramczik. Fischer wiederum sah die Mannschaft "stehend K.o.".

Profis des FC Schalke 04 muss der "Arsch aufgerissen werden"

Für die Wut der Schalker Fans in der Nordkurve zeigten die beiden Urgesteine derweil Verständnis. "Ich hoffe, dass die, die da unten standen, langsam wissen, was los ist", kommentierte Abramczik die Standpauke für die Knappen-Profis nach der jüngsten Heimpleite.

Fischer forderte, dass dem Team in der nächsten Länderspielpause der "Arsch aufgerissen werden" müsse, um endlich wieder in Form zu kommen. Vorerst hat U23-Coach Jakob Fimpel das Training übernommen.