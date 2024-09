Ex-Schalker bietet sich als Trainer an: "Will helfen"

IMAGO/AdMedia/Starface

Jermaine Jones kann sich eine Rückkehr zum FC Schalke 04 vorstellen

Der FC Schalke 04 ist nach den Entlassungen von Karel Geraerts und Tim Smolders auf der Suche nach einem neuen Trainerteam. Ein ehemaliger S04-Profi bietet nun seine Hilfe an.

Jermaine Jones will nicht tatenlos mit ansehen, wie sein einstiger Arbeitgeber FC Schalke 04 im Chaos versinkt. "Ich würde gerne helfen. Es ist traurig, was dort gerade passiert", sagte der 42-Jährige im Interview mit "Sport1": "Ich will Schalke immer helfen, egal in welcher Position. Auch als Co-Trainer wäre es sicher toll."

Schalke 04 sei wie Eintracht Frankfurt "ein Herzensverein" des inzwischen in den USA als Trainer arbeitenden Jones. "Ich habe beiden Klubs viel zu verdanken. Bei Schalke vermisse ich den Ehrgeiz und den Willen. Die Fans haben es nicht verdient, dass der Verein dasteht, wo er jetzt ist", so der Ex-Mittelfeldspieler.

Beim Revierklub müsse man wieder zu der Zeit zurückkehren, "bevor man in der Champions League gespielt hat. Keiner reißt sich mehr den Arsch für Schalke auf, keiner gibt alles für das königsblaue Trikot. Das vermisse ich."

Jones will als Co-Trainer unter Raúl beim FC Schalke 04 arbeiten

Warum gerade er helfen kann? "Ich kenne den Verein, hatte dort eine gute Zeit. Ich habe mich vom Ersatzspieler zum Stammspieler durchgekämpft. Die Leute auf Schalke lieben mich und ich bin mir sicher, dass ich den Verein unterstützen könnte."

Auch zu S04-Kaderplaner Ben Manga hat Jermaine Jones einen Draht: "Ben habe ich damals in Frankfurt kennengelernt, als er unter Fredi Bobic gearbeitet hat. Ben macht seine Arbeit gut. Sein Scouting-System ist hervorragend, er braucht nur Zeit."

Jones zeigte sich sicher, dass Manga den passenden Cheftrainer findet - womöglich S04-Idol Raúl, mit dem sich die Klubführung laut Medienberichten intensiv beschäftigen soll.

"Ich könnte mir vorstellen, Co-Trainer unter Raúl zu sein. Wir haben zusammen bei Schalke gespielt und weiterhin Kontakt gehalten. Ich könnte eine gute Ergänzung in seinem Trainerstab sein. Natürlich könnte ich Raúl unterstützen und wäre dazu bereit", bot Jones, der einst 185 Pflichtspiele für Schalke 04 absolvierte, an.