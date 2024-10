Medien: Top-Klub hat BVB-Star Malen im Visier

IMAGO/Joris Verwijst

Donyell Malen vom BVB soll das Interesse von Atlético Madrid geweckt haben

2024/25 zählt Donyell Malen noch nicht wirklich zu den Spielern, die Borussia Dortmund ihren Stempel aufdrücken. In sechs möglichen Partien stand der niederländische Offensivspieler nur dreimal in der Startelf des BVB, spätestens nach einer Stunde auf dem Rasen war zudem immer Schluss. Ein Topklub aus Spanien soll hingegen nach wie vor große Stücke auf den Nationalspieler halten.

Bei der Abreise des BVB-Trosses in Richtung Stadion saß Donyell Malen am Dienstag nicht im Teambus der Borussen. Das berichten die "Ruhr Nachrichten". Am Abend bestätigte die Borussia diesen Umstand und gab bekannt, Malen fehle krankheitsbedingt.

Bitter, zumal am Montag im Teamtraining noch keine Probleme beim 25-Jährigen zu erkennen waren.

Unabhängig von der anstehenden Partie soll der variabel einsetzbare Stürmer bei der Konkurrenz weiterhin hoch im Kurs stehen.

Wie das spanische Portal "todofichajes.com" berichtet, hat Atlético Madrid Malen im Blick, wenn es darum geht, Offensiv-Verstärkungen für den kommenden Sommer zu finden. Von den Namen, die die Entscheider der Madrilenen auf dem Zettel haben, sei Malen "einer der beliebtesten", heißt es sogar.

Malen bereits vor seinem Wechsel zum BVB bei Atlético Madrid gehandelt

Gerüchte um ein Interesse des Hauptstadtklubs an Malen kursierten bereits, als dieser 2021 von der PSV Eindhoven ins Ruhrgebiet wechselte.

Mit Blick auf Malens aktuellen BVB-Vertrag (bis Ende Juni 2026) soll man nun eine sehr gute Chance sehen, den Oranje-Star doch noch nach Madrid zu locken. Damit aber nicht genug: Dem Bericht zufolge soll man bereits den Kontakt zu Malens Vertretern und den Dortmundern aufgenommen haben.

Ein Schnäppchen wird Malen allerdings wohl nicht. "todofichajes.com" geht davon aus, dass ein "hoher Einsatz" notwendig werden wird, um Malen an Land zu ziehen. Das Portal versieht Malen in diesem Zusammenhang mit einem Marktwert von 50 Millionen Euro.