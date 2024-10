Plötzlich wieder da! So plant Werder weiter mit Burke

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Oliver Burke (M.) wurde gegen Freiburg in der Schlussphase eingewechselt

Angesichts der drohenden Heimniederlage gegen den SC Freiburg griff Ole Werner am Samstagnachmittag auch zum letzten Mittel und wechselte mit Oliver Burke einen schon fast vergessenen Stürmer bei Werder Bremen ein. Der Schotte kam so zu seinem lang ersehnten Bundesliga-Comeback nach über einem Jahr.

Die bittere 0:1-Heimpleite konnte Burke zwar nicht mehr verhindern, dennoch dürfte der knapp fünfminütige Kurzeinsatz für Werder den Kampfgeist bei ihm noch einmal entfacht haben.

Nach Burkes Leih-Rückkehr von Birmingham City, wo er in der abgelaufenen Spielzeit immerhin 23 Pflichtspiele bestritt, fand er bei Werder Bremen bis dato überhaupt nicht statt. Keine einzige Einsatzminute stand an den ersten fünf Spieltagen zu Buche. Und das, obwohl der 27-Jährige immerhin dreimal im Kader gestanden hatte.

Warum es nun im Heimspiel gegen Freiburg zur ersten Burke-Einwechslung kam, erklärte Werder-Coach Werner nach Spielschluss: "Es ging um die letzten Minuten in dem Spiel und darum, möglichst viele Spieler mit Torgefahr im und am Strafraum zu haben. Burki (Oliver Burke, Anm. d. Red.) kann das."

Zwei Tore für Werder Bremen in der Bundesliga

Ob dem Kurzeinsatz vom Samstag noch weitere in den kommenden Wochen folgen werden, ist derzeit noch völlig offen. Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder, stellte Burke aber zumindest eine klare Perspektive in Aussicht. "Wir wissen doch alle, was er für ein Potenzial hat. Das muss er aber immer nachweisen, dann kommen auch die Momente, in denen er spielen darf", wurde Niemeyer vom Portal "Deichstube" zitiert.

Der Plan der Bremer mit dem Mittelstürmer ist noch recht simpel: Burke soll animiert werden, sich in den kommenden Wochen und Monaten weiter aufzudrängen und dem SVW sportlich weiterzuhelfen. Im Januar wird dann entschieden, ob die Werder-Bosse erneut versuchen, den Angreifer zu verkaufen. Das hatte im vergangenen Transfersommer nicht geklappt.

Burke steht bei Werder noch bis Sommer 2025 unter Vertrag, bestritt bis dato 17 Bundesliga-Spiele für Bremen, in den er zweimal traf.