Medien: Unzufriedener Sané will Bayern verlassen

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Leroy Sané soll angeblich nicht mehr glücklich beim FC Bayern sein

Da der Vertrag von Leroy Sané beim FC Bayern nach aktuellem Stand am Ende der Saison ausläuft, ist es wenig verwunderlich, dass die Gerüchteküche rund um den 28-Jährigen brodelt. Durchaus überraschend ist hingegen die Deutlichkeit, mit der ein Medienbericht aus Spanien nun über die Zukunftspläne des Offensivstars urteilt.

Leroy Sané habe sich entschlossen, dem FC Bayern den Rücken zu kehren und sich Ende Juni ablösefrei einem neuen Arbeitgeber anzuschließen. Das will die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" erfahren haben. Demnach ist Sané in München nicht mehr glücklich, da er unter Neu-Trainer Vincent Kompany aktuell nicht zum Stammpersonal zählt.

Auch das Wunschziel des deutschen Nationalspielers soll bereits feststehen: Sané würde seine Karriere gerne beim FC Barcelona unter der Führung seines Ex-Coaches Hansi Flick fortsetzen, heißt es.

Diese Option soll der Flügelstürmer "priorisieren", Interesse zeigen demnach allerdings auch der FC Liverpool, der FC Arsenal, Manchester United, der FC Chelsea, Paris Saint-Germain und Juventus Turin.

Barca-Bosse würden Sané wohl nur zu gerne vom FC Bayern weglocken

In Barcelona stößt Sanés vermeintlicher Wunsch allerdings angeblich auf große Gegenliebe. Flick soll "sehr deutlich zum Ausdruck" gebracht haben, dass er seinen ehemaligen Schützling gerne in Katalonien sehen würde, die Klubführung um Präsident Joan Laporta und Sportchef Deco soll ebenfalls angetan sein und in Sané die optimale Ergänzung der starbesetzten Barca-Offensive sehen.

Positiver Nebeneffekt: Im Sommer 2025 wäre keine Ablöse mehr fällig. Ob man Sané in Barcelona allerdings ein Gehalt bieten kann, das mit seinem aktuellen Salär beim FC Bayern konkurrieren kann und will, ist dennoch fraglich.

Hierbei soll es sich der "Sport Bild" zufolge um etwa 20 Millionen Euro handeln, bei einer Verlängerung beim deutschen Rekordmeister würde Sané aber wohl Abstriche in Kauf nehmen müssen.