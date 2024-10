Wechsel zum FC Bayern ein Fehler? Zaragoza wird deutlich

IMAGO/Ricardo Larreina

Bryan Zaragoza blüht als Leihgabe des FC Bayern aktuell beim CA Osasuna auf. Der Flügelspieler war zuvor in München kaum zum Zug gekommen. Seinen Wechsel an die Säbener Straße bereut der Spanier laut eigener Aussage dennoch nicht.

"Ich bereue meinen Wechsel zu Bayern überhaupt nicht", zitiert Transfer-Reporter Fabrizio Romano den 23-Jährigen aus einem Gespräch mit dem spanischen Radiosender "Jugada Granada".

"Vor zwei Jahren habe ich in der zweiten Liga gespielt, und dann hat mich Bayern München verpflichtet. Das ist etwas Unglaubliches für jeden Spieler in dieser Situation, jeder will dort spielen", erklärte Zaragoza, warum es ihn im vergangenen Winter in Richtung Isar gezogen hatte.

Der FC Bayern hatte den Flügelspieler ein halbes Jahr früher als ursprünglich geplant vom FC Granada losgeeist. Das Gesamtpaket soll sich Medienberichten zufolge auf circa 17 Millionen Euro belaufen haben.

Bryan Zaragoza mit Nebenrolle beim FC Bayern

Zaragoza kam beim FC Bayern unter dem damaligen Cheftrainer Thomas Tuchel aber kaum zum Zug, absolvierte gerade einmal 171 Pflichtspielminuten für den deutschen Rekordmeister. Da der Konkurrenzkampf in der Münchner Offensive weiterhin groß ist, entscheiden sich die beteiligten Parteien im Sommer für eine Leihe zum CA Osasuna.

Zaragoza blüht in der Primera División momentan wieder auf. So konnte der Linksaußen für seinen neuen Arbeitgeber bereits ein Tor sowie drei Vorlagen beisteuern, brillierte zuletzt beim Heimerfolg gegen den FC Barcelona.

Zaragoza wurde unlängst sogar als Nachrücker für den verletzten Ferran Torres für die spanische Nationalmannschaft nominiert.

Das Leih-Geschäft zwischen dem FC Bayern und CA Osasuna ist bis zum Saisonende datiert. Zaragoza besitzt an der Säbener Straße einen langfristigen Vertrag bis 2029. Ob es im zweiten Anlauf in München klappt, bleibt vorerst noch abzuwarten.