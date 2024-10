Bericht: Hoeneß sagte Top-Klub aus England ab

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Sebastian Hoeneß hat den VfB Stuttgart zurück nach oben geführt

Unter Sebastian Hoeneß stieß der VfB Stuttgart in der vergangenen Saison in längst vergessene Höhen vor und krönte sich am Ende sogar zum Vizemeister. Viele Spieler verließen daraufhin das Schwabenland. Und auch für den Trainer gab offenbar einen äußerst prominenten Interessenten.

Wie die "Bild" schreibt, soll sich Manchester United im Sommer nach dem Übungsleiter des VfB erkundigt haben. Die Red Devils seien an die Stuttgarter Chefetage herangetreten, um die Rahmenbedingungen eines möglichen Trainer-Transfers zu erfragen.

Das Interesse aus der Premier League soll Hoeneß zwar erfreut haben. Eine echte Option sei der Schritt zu Manchester United für ihn aber nie gewesen, heißt es.

Schon frühzeitig habe der 42-Jährige dem englischen Rekordmeister signalisiert, dass er beim VfB bleiben wolle. Zu ernsthaften Verhandlungen sei es in der Folge gar nicht erst gekommen.

Letztlich verlängerte der Top-Klub aus England Anfang Juli mit Erik ten Hag - eine Entscheidung, die man inzwischen zu bereuen scheint.

Vom FC Bayern geprägt, beim VfB Stuttgart durchgestartet

Schon vor der United-Anfrage hatte es im Frühjahr reichlich Spekulationen um die Zukunft von Sebastian Hoeneß gegeben. Hintergrund war, dass beim FC Bayern damals schon die Trennung von Thomas Tuchel feststand.

Hoeneß galt als möglicher Kandidat für dessen Nachfolge, bis er mit seiner Vertragsverlängerung in Stuttgart Tatsachen schuf.

"Wir haben es gemeinsam geschafft, den VfB auf einen guten Weg zu führen. Unser Ziel muss sein, diesen Weg nachhaltig zu beschreiten, um den VfB wieder dauerhaft in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren", sagte der Erfolgscoach nach seiner Unterschrift unter einen neuen Kontrakt bis 2027.

Hoeneß hatte als Trainer im Bayern-Nachwuchs einst seinen Durchbruch geschafft. Bei der U23 der Münchner empfahl er sich für seinen ersten Bundesligajob in Hoffenheim. Die Verbindung zum FC Bayern blieb weiter eng - allein schon wegen der familiären Bande: Sein Onkel Uli Hoeneß kontrolliert die Geschicke des Rekordmeisters.