Baumann kratzt am deutschen Länderspiel-Rekord

IMAGO/Hasan Bratic/DeFodi Images

Oliver Baumann steht vor seinem ersten Länderspiel-Einsatz

Torwart-Routinier Oliver Baumann schickt sich an, einer der ältesten Debütanten überhaupt in der Geschichte der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zu werden. Im gesetzten Fußballeralter von 34 Jahren und 134 Tagen rangiert er in der entsprechenden Rekordliste des Deutschen Fußball-Bunds ganz weit oben.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte bereits im Vorfeld durchblicken lassen, dass der Schlussmann der TSG 1899 Hoffenheim im Nations-League-Heimspiel gegen die Niederlande am Montagabend in München (ab 20:45 Uhr) seine Bewährungschance erhalten wird.

Steht er gegen die Elftal tatsächlich im Kasten, wäre der Torhüter aus dem Kraichgau der drittälteste Debütant in der langen DFB-Historie.

Angeführt wird die Oldies-Liste übrigens von einem Wiener: Karl Sesta debütierte am 15. Juni 1941 während des Zweiten Weltkrieges mit 35 Jahren und 89 Tagen beim 5:1 gegen Kroatien in seiner Heimatstadt für den DFB. Insgesamt spielte Sesta dreimal für Deutschland und zuvor 44-mal für Österreich.

Rang zwei vor Baumann belegt Matthias Mauritz. Der Düsseldorfer kam am 20. Mai 1959 bei einem 1:1-Remis gegen Polen mit 34 Jahren und 188 Tagen zu seinem Premieren-Einsatz für die DFB-Auswahl. Es sollte sein einziges Länderspiel für Deutschland bleiben.

Oliver Baumann befindet sich darüber hinaus auch in der Bundesliga mehr und mehr auf Rekordjagd. Er steht dort bei 467 Einsätzen, was in der ewigen Rekordspielerliste den 22. Platz bedeutet.

Von den derzeit aktiven Bundesliga-Profis haben nur Manuel Neuer (506 Einsätze) und Thomas Müller (479 Einsätze) noch mehr Spiele im deutschen Fußball-Oberhaus absolviert.

Die zehn ältesten DFB-Debütanten vor dem Einstand von Oliver Baumann: