Bayer Leverkusen bestätigt Wirtz-Verletzung

via www.imago-images.de

Florian Wirtz von Bayer Leverkusen verletzte sich beim DFB-Team

Am Montagabend sicherte sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft dank eines 1:0-Erfolgs gegen die Niederlande vorzeitig einen Platz im Viertelfinale der Nations League. Bei Bayer Leverkusen wird man dennoch nicht nur glücklich mit dem Verlauf des Spiels gegen Oranje sein.

Mit sechs Toren und einer Vorlage in zehn Saisonspielen ist Florian Wirtz das Aushängeschild von Bayer Leverkusens bisherigem Saisonverlauf. Nun drohen der Werkself allerdings Partien ohne ihren Leistungsträger, der beim Einsatz für die DFB-Auswahl am Montagabend gegen die Niederlande zur Halbzeit ausgewechselt werden musste.

Wirtz habe sich "am Montagabend zum Ende der ersten Hälfte ohne gegnerische Einwirkung eine Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk" zugezogen, verkündete Bayer am Dienstag. Dies ergab eine MRT-Untersuchung.

Was die Diagnose konkret bedeutet, brachte der amtierende Doublesieger allerdings nicht ans Licht. Es sei "unklar", wann Wirtz wieder ins Training einsteigen werde, heißt es in einer Mitteilung auf "bayer04.de". Aktuell werde der 21-Jährige in Leverkusen behandelt.

Bayer Leverkusen schreibt von "leichter Verletzung"

Vom ganz großen Schock geht man bei Bayer jedoch wohl nicht aus: Im Titel der Meldung schreibt der Klub ausdrücklich von einer "leichten Verletzung bei Wirtz".

Bayer trifft am Samstag (15:30 Uhr/Sky) am 7. Spieltag der Bundesliga vor heimischer Kulisse auf Eintracht Frankfurt. Sollte man im Duell mit dem Tabellendritten auf Wirtz verzichten müssen, wäre dies eine klare Schwächung.

Ein Umstand, der durchaus brisant ist, da man zuletzt zweimal in der Liga nicht gewinnen konnte. Das 1:1 gegen den FC Bayern darf zwar als Erfolg gewertet werden, Bayer war allerdings völlig unterlegen. Das 2:2 gegen Holstein Kiel am letzten Spieltag war hingegen ein klarer Schuss gegen den Bug.

Amm folgenden Mittwoch (18:45 Uhr/DAZN) wartet in der Champions League auswärts außerdem Stade Brest, das wie Bayer stark in die Saison der Fußball-Königsklasse startete.