Draxler sah Tuchel-Fiasko bei Bayern früh kommen

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Thomas Tuchel ist beim FC Bayern gescheitert

Die Amtszeit von Thomas Tuchel beim FC Bayern war nicht von Erfolg geprägt, im vergangenen Sommer trennten sich die Wege daher wieder. Keine Überraschung für Ex-Nationalspieler Julian Draxler, der das Scheitern des Starcoaches in München bereits früh kommen sah.

Mit riesigen Vorschusslorbeeren schlug Thomas Tuchel im Frühjahr 2023 an der Säbener Straße auf, wo er Julian Nagelsmann beerbte. Eine Liebesbeziehung wurde es in der Folge jedoch nicht.

Julian Draxler hatte von Beginn an kein gutes Gefühl bei seinem einstigen Förderer aus Pariser Tagen. "Eigentlich sollte man davon ausgehen, dass ein Top-Trainer wie Thomas und ein Top-Klub wie Bayern perfekt matchen würden. Allerdings hatte ich immer irgendwie den Eindruck, dass Thomas eher fürs Ausland gemacht ist", verriet der 31-Jährige im Interview mit "ran".

Eine Begründung für seine These lieferte Draxler direkt mit: "Er passt mit seiner eigenen Art eher zu ausländischen Klubs, wo es auch mal turbulenter zugeht. Wie er PSG über so eine lange Zeit geführt hat, war schon sehr beeindruckend."

Zwar gehöre der FC Bayern "ebenfalls zu den besten Klubs der Welt", trotzdem habe er sofort seine "Zweifel gehabt, ob das bayerische Mia San Mia mit dem doch eher eigenen Kopf von Thomas zusammenpasst".

FC Bayern muss "Spiel gegen die ganz Großen noch verfeinern"

Als Nachfolger von Tuchel übernahm Vincent Kompany im Sommer beim FC Bayern. Seither haben die Münchner zumindest national zurück zu alter Dominanz gefunden.

"Ich finde es sehr spannend, wie sich die Bayern entwickeln", erklärte Draxler: "Sie sind teilweise mehr als drückend überlegen, aber müssen ihr Spiel gegen die ganz Großen noch verfeinern, um defensiv nicht zu anfällig zu sein."

Ebenjene Anfälligkeit könnte sich auch FCB-Gegner SL Benfica am Mittwochabend (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker) in der Champions League zunutze machen, glaubt Draxler.

"Bayern wird versuchen, sehr hoch zu pressen – so wie es Kompany bisher eigentlich immer gespielt hat. Ich glaube der Schlüssel liegt dann darin, die nötige Ruhe und Klasse am Ball zu haben und unter Druck nicht in Panik zu verfallen", gab er seinem früheren Arbeitgeber Benfica einen Tipp.