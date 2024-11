Transfer-Gerüchte um Paul Wanner verdichten sich

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Paul Wann hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2027

Paul Wanner ist in dieser Saison vom FC Bayern an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Ob er nach seiner Rückkehr im kommenden Sommer in München spielt, hängt wohl vor allem von der Aussicht nach Einsätzen ab. Nun verdichten sich die Gerüchte, der 18-Jährige könnte zu Bayer Leverkusen wechseln. Auch ein weiterer Bundesliga-Konkurrent hat Wanner offenbar auf dem Zettel.

Bayer Leverkusen und RB Leipzig denken über eine Verpflichtung von Bayern Münchens Toptalent Paul Wanner nach. Das vermeldet die "Bild".

Über das Interesse des amtierenden Double-Siegers hatte zuletzt auch "Sky" bereits berichtet. Damals ging es vor allem um einen möglichen, spektakulären Deal, in dem Florian Wirtz zum FC Bayern und Paul Wanner im Gegenzug zu Bayer Leverkusen wechselt. Beide bekleiden ähnliche Positionen auf dem Spielfeld.

Dem TV-Sender zufolge bleibt Wanner für Leverkusen "eine ernsthafte Option", wie Transfer-Reporter Florian Plettenberg nun beim Kurznachrichtendienst X nachschob.

Wie es im neuesten "Bild"-Bericht derweil heißt, wäre ein Transfer-Vorstoß von Bayer Leverkusen nicht unbedingt an einen Wechsel von Florian Wirtz zum FC Bayern geknüpft. Wanner sei allerdings durchaus als Nachfolger des deutschen Nationalspielers auserkoren worden, sollte dieser im kommenden Sommer tatsächlich zu einem anderen Klub wechseln.

Auch RB Leipzig schielt auf einen Wanner-Deal

Neben dem FC Bayern zeigen vor allem Real Madrid und Manchester City großes Interesse an einer Verpflichtung des 21 Jahre alten Wirtz, der in Leverkusen noch bis 2027 unter Vertrag steht.

Doch auch bei Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig steht man im kommenden Sommer wohl vor der Aufgabe, den Spielmacher ersetzen zu müssen: Xavi Simons.

Der Niederländer spielt im zweiten Jahr in Folge auf Leihbasis, sein Vertrag bei Paris Saint-Germain ist ebenfalls noch bis 2027 datiert. Ob der Brauseklub den Superstar halten kann, ist fraglich.

Ob Bayer oder Leipzig unterdessen bei Paul Wanner eine Chance haben, steht derweil auf einem ganz anderen Blatt. Erster Ansprechpartner beim Deutsch-Österreicher ist der FC Bayern. Eine dauerhafte Rückkehr nach München ergebe für ihn aber nur "Sinn", hob Wanner zuletzt im "kicker" hervor, wenn er "zur engeren Auswahl" von Cheftrainer Vincent Kompany gehöre. Fehlt die Aussicht auf Spielzeit, könnte sich also eine Chance für die Interessenten ergeben.