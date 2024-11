BVB bekommt prominente Konkurrenz bei Bellingham-Mitspieler

IMAGO

Chris Rigg (l.) steht nicht nur beim BVB auf dem Zettel

Chris Rigg zählt zu den größten Talenten des englischen Fußballs. Noch kickt der 17-Jährige für den AFC Sunderland in der zweitklassigen Championship. Allzu lange wird das Supertalent das Trikot des Traditionsklubs aber wohl nicht mehr tragen. Das Interesse an dem Youngster ist riesig. Aus der Bundesliga sind offenbar neben dem BVB auch RB Leipzig und Bayer Leverkusen interessiert.

Mit gerade einmal 17 Jahren ist Chris Rigg bereits der Strippenzieher in der Schaltzentrale des AFC Sunderland. Aus der Startformation des englischen Zweitligisten ist der Shootingstar längst nicht mehr wegzudenken. Die herausragende Entwicklung des Mittelfeldspielers ist auch zahlreichen europäischen Schwergewichten nicht verborgen geblieben.

Laut "CaughtOffside" ist das Interesse an Rigg, der bei dem Traditionsklub aus der Hafenstadt im Norden Englands noch bis 2027 unter Vertrag steht, riesig. Mindestens acht Klubs aus der Premier League sollen ihr Interesse bereits hinterlegt haben. Namentlich nennt das Online-Portal unter anderem den FC Liverpool, Manchester City und den FC Chelsea.

BVB: Sunderland ruft hohe Ablöse für Chris Rigg auf

Zudem sollen auch drei Klubs aus der Bundesliga das englische Mittelfeld-Juwel genau im Blick behalten. Demnach befinden sich auch Bayer 04 Leverkusen, RB Leipzig und Borussia Dortmund im Rennen um den Youngster, der für die interessierten Vereine allerdings kein Schnäppchen werden wird.

Denn den Informationen von "CaughtOffside" zufolge hat sich Sunderland intern darauf festgelegt, das Eigengewächs im Sommer nur dann ziehen zu lassen, wenn ein Interessent mindestens 30 Millionen Euro für den Juniorennationalspieler der Three Lions auf den Tisch legt. Zahlreiche Klubs seien dazu bereit, diese Forderung zu erfüllen.

In der laufenden Saison stand Rigg in 13 von 14 möglichen Ligaspielen in der Startelf. In seinen insgesamt 14 Pflichtspieleinsätzen gelangen dem U18-Nationalspieler drei Treffer.