Überraschung im DFB-Team: Nagelsmann holt Sané zurück

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Leroy Sané wird für die Länderspiele nachnominiert

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss in den beiden letzten Länderspielen des Jahres 2024 auf Angreifer Deniz Undav verzichten. Dafür rückt Leroy Sané vom FC Bayern in den Kader.

Das teilte der DFB am Sonntagnachmittag mit. Undav hatte sich kürzlich in der Champions League gegen Atalanta Bergamo (0:2) eine Zerrung an der linken Oberschenkelrückseite zugezogen.

Beim VfB Stuttgart hoffte man bis zuletzt, dass der Offensivspieler rechtzeitig für das Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt fit würde. Die Blessur des 28-Jährige erwies sich aber offenbar als hartnäckiger als zunächst angenommen.

Nagelsmann hatte den treffsicheren Mittelstürmer trotz der Verletzung für die beiden Nations-League-Partien gegen Bosnien und Herzegowina am kommenden Samstag (ab 20:15 Uhr live bei RTL) und drei Tage später in Ungarn berufen. Nun soll Undav die Länderspielpause nutzen, um sich vollständig auszukurieren.

Sané steht derweil vor seinen ersten Länderspielen seit der Heim-EM im Sommer. Nach dem Turnier hatte sich der 28-Jährige einer Leistenoperation unterzogen.

Sané beim FC Bayern im Aufwind

Es dauerte mehrere Monate, bis der Bayern-Star im Klub wieder über 90 Minuten gehen konnte. Der Bundestrainer verzichtete in dieser Zeit darauf, Sané zu nominieren.

Der Flügelstürmer brauche "nach seiner Pause noch mehr Spielpraxis und Rhythmus", sagte Nagelsmann. Nun kommt die Rückkehr ins DFB-Aufgebot doch früher als geplant. Ob Sané schon wieder ein Kandidat für die Startelf ist, muss sich aber erst noch zeigen.

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es beim Jahresabschluss um den Gruppensieg in der Nations League. Schon ein Sieg in der ersten Partie gegen Bosnien und Herzegowina würde dafür reichen.

Das Hinspiel entschied das DFB-Team vor vier Wochen mit 2:1 für sich. Damals war es ausgerechnet Deniz Undav, der mit seinen zwei Toren den Weg für den Auswärtserfolg ebnete.