Eberl erklärt den Kim-Aufstieg beim FC Bayern

Min-jae Kim ist unter Vincent Kompany absolut gesetzt

Galt Innenverteidiger Min-jae Kim noch in der vergangenen Saison unter Thomas Tuchel als einer der Unsicherheitsfaktoren in der Abwehrreihe, blüht er nun unter dem neuen Cheftrainer Vincent Kompany so richtig auf. Er stand in allen 17 Pflichtspielen der bisherigen Saison in der Startelf des FC Bayern, ist aktuell absolut gesetzt. Sportvorstand Max Eberl erklärte nun, was den Südkoreaner aktuell so stark mache.

Der 3:0-Heimsieg am vergangenen Freitagabend gegen den FC Augsburg bedeutete bereits das fünfte Bundesliga-Spiel hintereinander, welches der FC Bayern ohne Gegentor gewann.

Eine wichtige Personalie für diese starke Serie ist Min-jae Kim, der im Moment in der Innenverteidigung mit Dayot Upamecano quasi nichts zulässt.

"Wir haben ganz klar das Vertrauen ausgesprochen, was Min-Jae und Upa betraf. Wir wussten: Wenn die beiden Jungs Vertrauen haben, sind das Fighter, auf die du dich verlassen kannst", wurde Bayerns Sportvorstand Max Eberl zu den beiden Innenverteidigern im "kicker" zitiert.

FC Bayern stellt seit Samstag die beste Abwehrreihe der Liga

In der abgelaufenen Saison fanden sich beide immer häufiger auf der Bank wieder, für sie wurde häufig auf Matthijs de Ligt oder Eric Dier gesetzt. Kompany entschied sich dann klar für Kim und Upamecano vor Kapitän Manuel Neuer. Eine Defensiv-Achse, die bis dato herausragend funktioniert, wie auch Eberl befindet: "Das Vertrauen haben sie wiedergegeben. Dann sieht man, was für eine Qualität sie haben."

Vor allem bei Kim, der seine zweite Saison beim FC Bayern spielt, erkennt Eberl eine ganz andere Präsenz auf dem Spielfeld. Der Bayern-Boss erklärte, was noch im letzten Spieljahr sein Problem in München gewesen sei: "Min-jae hat Vertrauen verloren, Fehler gemacht, man hat ihn auf die Bank gesetzt. Da hat bei ihm das Überlegen eingesetzt, und das ist bei Spielern meistens das Problem. Du willst alles bestmöglich machen, aber dir fehlt die Intuition, die du brauchst."

Seit dem letzten Wochenende stellt der FC Bayern mit sieben Gegentoren in elf Spielen die beste Defensivreihe der Fußball-Bundesliga.