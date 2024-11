Ex-BVB-Star erklärt "verbotenen Wechsel" zum FC Schalke 04

imago sportfotodienst

Felipe Santana spielte mit dem FC Schalke 04 sogar in der Champions League

Felipe Santana ist der letzte Fußball-Profi, der sowohl für Borussia Dortmund als auch für den FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga spielte. In der Nachbetrachtung bereut es der ehemalige Abwehrmann, vom BVB zum großen Erzrivalen gewechselt zu sein.

Wie der Brasilianer in dem Podcast "Viertelstunde Fußball" erklärte, hat es im Sommer 2013 rein sportliche Gründe gehabt, dass er damals für lediglich eine Million Euro Ablöse von Dortmund ins wenig Kilometer entfernte Gelsenkirchen wechselte.

"Ich wollte wieder Stammspieler sein, um mich für die Nationalmannschaft zu bewerben", so der mittlerweile 38-Jährige, der vor der Saison 2013/2014 auf eine Nominierung zur Heim-Weltmeisterschaft im Sommer 2014 gehofft hatte.

Für den FC Schalke 04 bestritt Santana dann auch 26 Pflichtspiele in der Spielzeit 2013/2014, für die Teilnahme an der WM 2014 in Brasilien reichte es aber trotzdem nicht. Zu einer Berufung in die Selecao hatte es auch im späteren Verlauf seiner Profi-Karriere nicht mehr gereicht.

Großkreutz verzeiht Santana: "Ich habe ja auch Fehler gemacht"

Rückblickend räumte Santana offen ein, dass der Wechsel vom BVB ausgerechnet zum königsblauen Reviernachbarn für ihn ein Fehler gewesen sei: "Am Ende war die Zeit sehr viel Stress. Ich habe nur gedacht: Was habe ich gemacht?", so der einstige Abwehrspieler, der mit dem BVB zweimal deutscher Meister geworden war.

"Alle Jungs waren damals sauer wegen dem Wechsel. Kevin beleidigt mich deshalb heutzutage manchmal noch", erzählte Santana bei dem Podcast, der von Ur-Dortmunder Kevin Großkreutz betrieben wird.

Dieser entgegnete seinem ehemaligen Mannschaftskameraden: "Jeder macht mal Fehler, das weißt du. Das war ein großer Fehler, aber das gehört dazu. Trotzdem muss man sagen, du bist ein guter Mensch, immer gut drauf, deshalb mag ich dich. Ich habe ja auch Fehler gemacht. Deshalb ist Felipe kein schlechter Mensch, sondern im Gegenteil menschlich einfach top."

Großkreutz und Santana spielten zuletzt gemeinsam in der Dortmunder Legenden gegen die Traditionsmannschaft von Flamengo Rio de Janeiro in Brasilien. Die Partie endete am vergangenen Donnerstag mit 2:1 für Flamengo.

Übrigens: Während seiner Zeit beim FC Schalke zwischen 2013 und 2015 hat Santana nie gegen den BVB auf dem Feld gestanden.