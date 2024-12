Leverkusen-Coach Alonso bewertet Kane-Ausfall im Pokal

IMAGO

Xabi Alonso will Vincent Kompanys Bayern aus dem DFB-Pokal kegeln

Bayer Leverkusen geht mit einer fast schon standesgemäßen Demut in den Achtelfinal-Kracher beim FC Bayern am Dienstag. Trainer Xabi Alonso hat großen Respekt vor seinem Ex-Klub, will in München aber nicht nur hinterherlaufen. Die Bedeutung des Ausfalls von Bayern-Star Harry Kane spielt der Spanier herunter.

"Es gibt kein schwierigeres Spiel als in der Allianz Arena. Im Pokal, in der Bundesliga, in der Champions League: Sie sind dort immer der Favorit", sagte Alonso auf der Pressekonferenz vor dem Pokal-Hit.

Das Duell mit dem Bundesliga-Tabellenführer sei "wie ein Finale für uns", so der Trainer, der versprach: "Wir geben alles."

Das Spiel kommt für Bayer durchaus zur rechten Zeit. Nach einer Schwächephase fuhr die Werkself nach der Länderspielpause drei Siege in einer Woche ein, zudem müssen die Münchner auf ihren verletzten Tor-Garanten Harry Kane verzichten. Den Ausfall des englischen Top-Stürmers ordnet Alonso allerdings als nicht dramatisch für die Münchner ein.

"Harry Kane ist sehr wichtig, aber sie haben viele Möglichkeiten und auf fast jeder Position zwei Top-Spieler", sagte der 43-Jährige.

Bayer Leverkusen beim FC Bayern defensiver als sonst?

Gegen die Offensiv-Maschine seines Konterparts Vincent Kompany müsse Leverkusen wie schon beim 1:1 in der Bundesliga Ende September "vielleicht tiefer verteidigen", deutete Alonso einen etwas defensiver geprägten Schlachtplan an. "Aber nicht immer, wir wollen auch mit dem Ball spielen", machte er zugleich deutlich, den Hausherren nicht nur hinterherlaufen zu wollen und die Räume dicht zu machen.

In der eigenen Offensive soll vor allem der von den Bayern umworbene Florian Wirtz die Akzente setzen. "Er ist ein großes Geschenk für uns, ein Unterschiedsspieler", sagte Alonso: "Er verbessert sich stetig, wird immer erwachsener. Aber Flo alleine kann nicht alles machen."