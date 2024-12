Details zur Klopp-Vorstellung enthüllt

IMAGO/07803 169048

Jürgen Klopp arbeitete zuletzt beim FC Liverpool

Jürgen Klopp startet ab dem kommenden Jahr als Head of Global Soccer bei Red Bull. Der ehemalige Trainer des FC Liverpool soll wohl Mitte Januar offiziell vorgestellt werden.

Laut "Bild" präsentiert Red Bull Jürgen Klopp am 14. Januar auf einer großen Pressekonferenz im österreichischen Fuschl am See. Fast 300 Medienvertreter sollen dann anwesend sein, heißt es in dem entsprechenden Medienbericht.

Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff wird sich dann angeblich ebenfalls den Fragen der Medien stellen, so "Bild".

Red Bull hatte die Verpflichtung von Klopp bereits Anfang Oktober offiziell verkündet. Der 57-Jährige heuert beim Brausekonzern als Global Head of Soccer an.

"Ich will unser unglaubliches Fußball-Talent entwickeln, verbessern und unterstützen", wurde Klopp im Oktober in einer offiziellen Mitteilung von Red Bull zitiert.

Jürgen Klopp schwärmt von neuer Aufgabe bei Red Bull

Der langjährige Trainer schwärmte in den höchsten Tönen von seiner neuen Aufgabe: "Nach fast 25 Jahren an der Seitenlinie könnte ich nicht aufgeregter sein, mich an einem Projekt wie diesem zu beteiligen." Zwar habe er nun eine andere Rolle als zuvor, "aber meine Leidenschaft für den Fußball und die Menschen, die den Fußball zu dem machen, was er ist, hat sich nicht geändert".

Mit seinem Engagement bei Red Bull wolle er "auf globaler Ebene die unglaublichen Fußballtalente, die uns zur Verfügung stehen, entwickeln, verbessern und unterstützen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir dies tun können, indem wir das Wissen und die Erfahrung von Red Bull nutzen und von anderen Sportarten und anderen Branchen lernen", so Klopp weiter.

Der gebürtige Stuttgarter hatte in seiner Karriere zuvor den 1. FSV Mainz 05, Borussia Dortmund sowie den FC Liverpool trainiert. Bei Red Bull bekommt es Klopp künftig mit einem anderen Aufgabenprofil zu tun.