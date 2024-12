Musiala und Sesko stellen Bundesliga-Rekord auf

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Der FC Bayern und RB Leipzig haben für einen historischen Auftakt gesorgt

Fußball-Rekordmeister Bayern München und RB Leipzig haben in ihrem Duell am Freitagabend für einen historischen Auftakt in den 15. Bundesliga-Spieltag gesorgt. Das zwischenzeitliche 1:1 nach 103 Sekunden war das früheste in der Geschichte der deutschen Eliteklasse, nie zuvor hatten zwei Mannschaften in einer Partie innerhalb der ersten zwei Minuten getroffen.

Nationalspieler Jamal Musiala hatte die Münchner nach nur 29 Sekunden in Führung gebracht, Benjamin Sesko konterte für RB nur 74 Sekunden später. Beiden Treffern waren schwere Patzer vorausgegangen. Vor der Führung der Münchner hatte Willi Orban den Ball in die Füße von Joshua Kimmich gespielt, auf der Gegenseite musste Min-Jae Kim den flinken Lois Openda laufen lassen - bei dessen Hereingabe war dann Dayot Upamecano nach einem Stolperer nicht nah genug bei Sesko.