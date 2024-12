Schlechte Neuigkeiten vom FC Schalke 04

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Janik Bachmann fehlt dem FC Schalke 04 wochenlang

Zweitligist FC Schalke 04 muss mehrere Wochen auf Mittefeldspieler Janik Bachmann verzichten.

Der 28 Jahre alte Profi habe sich am Montag einem kleinen Eingriff am rechten Knie unterzogen, teilten die Königsblauen mit. Bachmann werde nun zunächst mit dem Mannschaftstraining aussetzen und stattdessen in der Reha individuell an seiner Rückkehr arbeiten, hieß es weiter.

Sollte sich sein Ausfall bis in die Rückrunde hinein ziehen, wäre das bitter aus Sicht des FC Schalke 04: Janik Bachmann gehört zu den festen Größen unter Trainer Kees van Wonderen.

16 Mal lief er in der laufenden Saison bislang in Pflichtspielen für den S04 auf. Ein Tor und zwei Vorlagen gelangen dem flexiblen Akteur dabei.

Seine Verletzung hatte sich Bachmann beim 4:1-Sieg am Freitag bei der SV Elversberg zugezogen. Er war nach einer knappen Stunde in Folge eines Luftzweikampfes unglücklich aufgekommen. Tomas Kalas wurde für ihn einwechselt.

FC Schalke 04 teilt auch zwei positive Personalnachrichten

Schalke hatte am Montag zuvor auch zwei positive Personalien vermeldet: Eigengewächs Max Grüger verlängerte seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

"Max hat eine sehr gute Entwicklung genommen, seit er in der Sommervorbereitung zu den Profis gestoßen ist. Er hat den wichtigen Schritt vom Talent zum Spieler mit regelmäßigen Einsatzzeiten geschafft", sagte Interimssportchef Youri Mulder.

"Von der U9 bis zu den Profis – mit diesem Weg ist Max ein Musterbeispiel für die gute Arbeit in unserer Knappenschmiede. Ob unter Norbert Elgert in der U19, unter Jakob Fimpel, der ihn in Münster ins kalte Wasser geworfen hat oder unter Kees van Wonderen, der Max großes Vertrauen schenkt – alle dürfen auf das Ergebnis stolz sein", so der Niederländer weiter.

Einen ähnlichen Weg wie Grüger soll nach Schalker Vorstellung bald U19-Talent Mika Khadr machen. Der 18-Jährige band sich mit einem ebenfalls bis 2028 gültigen Lizenzspielervertrag an den Revierklub.