ManCity-Star bei BVB und Bayer Leverkusen gehandelt

IMAGO/Mark Leech

James McAtee soll beim BVB und bei Bayer Leverkusen hoch im Kurs stehen

Transfer-Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen? Sowohl der BVB als auch der Double-Sieger der Vorsaison sollen sich mit Offensivspieler James McAtee von Manchester City beschäftigen.

Das berichten der englische "Telegraph" sowie "Sky" übereinstimmend. Demnach habe der BVB den 22 Jahre alten Engländer schon mehrere Jahre auf seinem Zettel. Schon im Januar könnte Bewegung in die Personalie kommen.

Denn: Der BVB soll nicht nur mit einem Kauf von James McAtee im kommenden Sommer, sondern auch mit einer Winter-Leihe mit anschließender Option auf eine feste Verpflichtung liebäugeln.

In Leverkusen sind die Gedankenspiele mit dem U21-Nationalspieler Englands allem Anschein nach nicht ganz so kurzfristig ausgerichtet. Stattdessen soll Bayer McAtee erst für die Ära nach Florian Wirtz im Blick haben. Bei 21-jährigen Nationalspieler deutet sich allerdings derzeit ein Verbleib bei der Werkself über den kommenden Sommer hinaus an.

Und McAtee selbst? Der soll mit seinen Einsatzzeiten bei Manchester City unzufrieden sein und sich mehr Spielpraxis wünschen.

Das große Problem aus Sicht des BVB: ManCity soll derzeit nicht in Erwägung ziehen, McAtee im Januar abzugeben. Womöglich winken ihm unter Teammanager Pep Guardiola demnächst größere Einsatzzeiten. Bislang lief McAtee 2024/2025 in neun Pflichtspielen lediglich 357 Minuten im hellblauen Trikot auf. Ein Tor gelang ihm dabei.

BVB winkt frisches Transfer-Geld

Die vergangenen beiden Spielzeiten hatte der Linksfuß auf Leihbasis bei Sheffield United verbracht. Wettbewerbsübergreifend 75 Partien bestritt er für die Blades (14 Tore, acht Vorlagen).

McAtees Marktwert wird auf 14 Millionen Euro taxiert. Geld, diese Summe zu stemmen, hat der BVB womöglich bald.

Mit ManCitys Liga-Konkurrent Aston Villa verhandeln die Dortmunder derzeit über einen Transfer von Donyell Malen - und sollen mindestens 30 Millionen Euro Ablöse fordern.