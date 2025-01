SGE-Boss Krösche plaudert Kader-Details aus

IMAGO/Gonzales Photo/Morten Kjaer

Omar Marmoush und Arthur Theate sollen bei Eintracht Frankfurt bleiben, sagt Sportvorstand Markus Krösche

Kaum ist das Winter-Transferfenster geöffnet, mehren sich die Spekulationen über einen möglichen Abschied von Eintracht Frankfurts Omar Marmoush in Richtung England. SGE-Manager Markus Krösche geht dennoch äußerst entspannt in die nächsten Wochen, einen Abgang fürchtet er nicht.

Nach Informationen von RTL/ntv und sport.de kommt für Omar Marmoush im Fall eines Wechsels nur der Schritt zu einem englischen Top-Klub infrage, konkret ist dahingehend aber noch nichts passiert. Das stellte Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche nun gegenüber Vereinsmedien klar.

Krösche deutlich zur wohl heißesten SGE-Personalie: "Es gab keinen Kontakt, keinen Anruf, kein Angebot. Dass eine solche Torquote Interesse weckt, ist normal. Diese Gerüchte beeinträchtigen Omar nicht. Er ist keine 20 mehr und kann das gut einordnen. Er hat immer wieder betont, dass er sich hier wohlfühlt und es ihm Spaß macht. Das sieht man auch."

Omar Marmoush besitzt bei Eintracht Frankfurt noch einen Vertrag bis 2027. Laut "Foot Mercato" buhlen neben Manchester City auch Arsenal, Tottenham und Liverpool um den SGE-Star. Der FC Bayern soll sich ebenfalls mit dem Ex-Wolfsburger beschäftigen.

Kristensen und Theate sollen bei Eintracht Frankfurt bleiben

Krösches Aufgabe in den nächsten Wochen ist es ohnehin, "den Kader so zusammenzuhalten", wie er ist. Nur so könne man am Main die sportlichen Ziele auch erreichen. Doch es gibt eine Hintertür: "Es können sich immer Situationen ergeben, die extrem sind. Dann muss man das neu bewerten – das sind aber alles Spekulationen, es gibt aktuell keine Anfragen."

Auch Junior Dina Ebimbe soll in Frankfurt bleiben, obgleich der Konkurrenzkampf auf seiner Position im Mittelfeld enorm ist. "Natürlich wünscht er sich mehr Spielzeit und ist mit seiner Rolle nicht zufrieden", so Krösche, der zugleich hervorhob: "Wir haben nicht die Intention, ihn abzugeben."

Mit Außenverteidiger Rasmus Kristensen will Eintracht Frankfurt gerne auch über das Saisonende hinaus zusammenarbeiten. "Wir sind zufrieden mit ihm. Er gibt uns unheimlich viel, auf und neben dem Platz", lobte der Sportvorstand den Dänen, der von Leeds United ausgeliehen wurde.

Eine weitere gute Nachricht für alle SGE-Fans: Auch beim Belgier Arthur Theate, ausgeliehen von Stade Rennais, sei "die Wahrscheinlichkeit groß, dass er bleibt". Der Innenverteidiger zählt zu den absoluten Stammspielern.