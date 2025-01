Entscheidung über Kehl-Zukunft beim BVB gefallen

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Sebastian Kehl bleibt wohl weiterhin Sportdirektor bei Borussia Dortmund

Über Wochen und Monate verhandelten Sportdirektor Sebastian Kehl und Borussia Dortmund über eine Verlängerung des im Sommer 2025 endenden Vertrages. Einem neusten Medienbericht zufolge ist nun klar, dass der ehemalige deutsche Nationalspieler dem BVB bis mindestens 2027 erhalten bleibt.

Bis zuletzt war unklar, ob Sportdirektor Sebastian Kehl dem BVB über den kommenden Sommer hinaus erhalten bleibt. Das Arbeitspapier des Ex-Profis ist nur noch bis Ende Juni 2025 datiert. Kurz vor Weihnachten machten dann erste Meldungen die Runde, dass sich der Poker in der finalen Phase befindet.

Nun ist offenbar klar: Der 44-Jährige bleibt den Schwarz-Gelben weitere Jahre erhalten und verlängert sein Arbeitspapier am Westfalenstadion bis 2027. Das berichten der "SID", der Pay-TV-Sender "Sky" und "Bild" am Donnerstagnachmittag übereinstimmend. Demnach habe Kehl in den Gesprächen mit Lars Ricken eine Einigung erzielt.

BVB: Verkündung über Kehl-Zukunft könnte zeitnah erfolgen

Noch im Laufe des Tages soll der ehemalige Mittelfeld-Stratege der Westfalen die Unterschrift unter seinen neuen Kontrakt setzen, sodass mit einer zeitnahen Verkündung des Deals zu rechnen ist. Die schier ewige Saga um die Zukunft der Klub-Ikone hat damit nach monatelangem Hin und Her ein Ende gefunden.

Denn: Zunächst sollte die Entscheidung über die Personalie kurz nach der Sommer-Transferperiode fallen, wurde dann in den Herbst verschoben. Zuletzt berichtete "Sport Bild", vor den Weihnachtsfeiertagen sei die Einigung angestrebt. Auch dieses Ziel wurde aber anscheinend nicht erfüllt.

Kehl ist wegen seiner nicht immer gelungenen Transfer-Politik zwar nicht unumstritten rund um den BVB. Ricken bekannte sich aber bei der Mitgliederversammlung im November klar zu seinem langjährigen Mitstreiter.

"Ich will natürlich auch hier sagen: Sebastian Kehl, es ist mein Wunsch, auch mit dir den Weg weiterzugehen", so der Champions-League-Held von 1997.