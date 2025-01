Nächste Marmoush-Gala sichert SGE-Rekord

IMAGO/Jan Huebner

Eintracht Frankfurt und Top-Star Omar Marmoush (oben) brachen einen Vereinsrekord

Rekorde gebrochen und Platz drei in der Fußball-Bundesliga gefestigt: Überraschungsteam Eintracht Frankfurt hat beim möglichen Abschied seines Sturmjuwels Omar Marmoush einen überzeugenden Heimsieg eingefahren.

Die Elf von Trainer Dino Toppmöller nutzte dank des überragenden Ägypters ihre Überlegenheit gegen den SC Freiburg und gewann verdient mit 4:1 (1:1). Marmoush war in seinem womöglich letzten Spiel für Frankfurt der entscheidende Mann.

Marmoush drehte die Partie fast im Alleingang: Mit seiner Ecke fand der Ägypter, der für 80 Millionen Euro in den kommenden Tagen zu Manchester City nach England wechseln könnte, den Torschützen Robin Koch (43.) zum Ausgleich. Die Führung (65.) erzielte er selbst. Es war sein 15. Saisontor, nie zuvor gelangen einem Frankfurter in der Hinrunde so viele. Hugo Ekitiké (71.) und Nnamdi Collins (81.) erhöhten, Ritsu Doan (37.) hatte Freiburg in Führung gebracht.

Mit dem Dreier brach die SGE den Vereinsrekord für die meisten Punkte in einer Hinrunde aus der Saison 2022/23 (31). Den dritten Platz verteidigte sie vor Verfolger RB Leipzig.

Ein Abschied Marmoushs schon vor der Partie schien lange möglich zu sein, die Spekulationen hatte Toppmöller am Vortag beendet und sich sogar vorsichtig hoffnungsvoll gezeigt. Immerhin sei es "auch nicht ausgeschlossen, dass er hier bleibt", hatte der Trainer gesagt. Wie "Sky" berichtet, liege der Eintracht inzwischen ein schriftliches Angebot von ManCity vor.

Eintracht Frankfurt: Lauter Empfang für Marmoush

Die Fans empfingen ihren abwanderungswilligen Liebling herzlich, bei der Verkündung der Mannschaftsaufstellung hallte kein Name so laut durch das Stadion wie Marmoushs. "Die Leute, die morgen ins Stadion kommen, freuen sich, ihn spielen zu sehen und unterstützen ihn auch da mit Sicherheit maximal", hatte Toppmöller schon angekündigt.

Auf dem Platz war der Ägypter gleich präsent. Bei seiner ersten Aktion kam er sofort zum Abschluss. Beinahe jede seiner Aktionen bedachten die Zuschauer mit Applaus. Auch, weil ansonsten bis auf einen zu zentralen Schuss von Mario Götze (13.) zunächst wenig sehenswertes passierte.

Die Eintracht setzte den Gegner in der eigenen Hälfte fest und versuchte, sich in den Strafraum zu kombinieren, was aber nur selten gelang. Für ihre erste kurze Phase der Unaufmerksamkeit kassierte die SGE die Rechnung. Eine scharfe Hereingabe von Merlin Röhl schob Doan aus wenigen Metern zur Führung ein.

An der Rollenverteilung änderte sich durch die Führung nichts, der Ausgleich fiel entsprechend verdient. Marmoushs Ecke ließ der Ex-Freiburger Koch über den Schädel rutschen. Noch vor der Pause verpasste Ekitiké gleich zweimal die Führung, beide Schüsse flogen wie auch ein Freistoß von Marmoush knapp rechts vorbei. Sekunden nach dem Halbzeitpfiff hatte der Ägypter die erneute Chance, schloss aber zu hastig ab.

Es folgte der vielleicht letzte große Auftritt von Marmoush. Nach Flanke von Nathaniel Brown traf er im zweiten Anlauf zum 15. Mal in dieser Bundesliga-Saison - und versetzte die Zuschauer in Ekstase. Die Entscheidung durch Ekitiké nach Traumpass von Götze machte die Feierstimmung perfekt.