Gute Nachrichten für den FC Bayern

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Der FC Bayern kann wohl bald wieder mit Joao Palhinha (M.) planen

Positive Neuigkeiten für Vincent Kompany: Der Trainer des FC Bayern kann wohl schon bald wieder mit Mittelfeld-Abräumer Joao Palhinha planen.

Am Freitagnachmittag war der portugiesische Nationalspieler im Abschlusstraining des deutschen Rekordmeisters für das Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr/Sky) wieder teilintegriert.

Sommerneuzugang Joao Palhinha hatte sich im November bei der Nationalmannschaft einen Muskelbündelriss an den Adduktoren rechts zugezogen und war seither ausgefallen.

Das bevorstehende Duell des FC Bayern mit den Wölfen wird das elfte Pflichtspiel, das der 29-Jährige wegen dieser Verletzung verpassen wird.

Palhinha war im vergangenen Juli für rund 51 Millionen Euro Ablöse vom FC Fulham zum deutschen Branchenprimus gewechselt. Dort unterschrieb der Sechser einen langfristigen Vertrag bis 2028.

Nachdem er in den ersten Wochen noch viel auf der Bank gesessen hatte, brachte es der Portugiese bis zu seiner Blessur auf wettbewerbsübergreifend 13 Pflichtspiel-Einsätze für den FC Bayern.

FC Bayern freut sich auf Rückkehrer Stanisic

Noch besser sieht es bei Josip Stanisic aus. "Ich gehe davon aus, dass wir ihn zurück im Kader haben, das ist sehr positiv für uns. Aber er gehört zu den Jungs, die keine Vorbereitung hatten, er braucht Geduld", erklärte Vincent Kompany am Freitag.

Stanisic war 2023/2024 an Double-Gewinner Bayer Leverkusen verliehen und hat seit seiner Rückkehr nur in der ersten Pokal-Runde beim Zweitligisten SSV Ulm (4:0) gespielt.

Seitdem war der Abwehr-Allrounder wegen eines Außenbandrisses im rechten Knie und zuletzt wegen einer Zerrung ausgefallen.

Hält die irre Bayern-Serie gegen Wolfsburg?

Gegen Wolfsburg will der FC Bayern die längste Serie der Bundesliga-Geschichte fortsetzen: In 27 Gastspielen in München hat der VfL noch keinen einzigen Sieg geholt (zwei Unentschieden).

Doch Kompany warnt: Sein Gegenüber Ralph Hasenhüttl bringe "immer wieder Intensität in seine Mannschaft, er ist körperlich stark - und seine Mannschaft auch."