Droht Schalke der XXL-Ausverkauf?

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Beim FC Schalke 04 könnten einige Spielerverkäufe anstehen

Die Kassen des Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 sind chronisch klamm. Den Königsblauen droht daher im Sommer ein XXL-Ausverkauf.

Laut "Bild" könnten beim FC Schalke 04 im kommenden Sommer gleich mehrere Verkäufe von Topspielern anstehen.

Namentlich werden in diesem Zusammenhang Moussa Sylla, Derry Murkin, Taylan Bulut und Kenan Karaman genannt.

Sylla ist mit 13 Saisontoren nicht nur die Lebensversicherung der Schalker, sondern führt auch die Torschützenliste in der 2. Bundesliga an. Bereits in diesem Winter gibt es Wechsel-Gerüchte um den Mittelstürmer.

Sein Vertrag bei den Knappen ist noch bis 2028 datiert. "Bild" zufolge würden die Verantwortlichen des Revierklubs Sylla bei einem Angebot in Höhe von sieben Millionen Euro ziehen lassen.

Auch Murkin (Vertrag bis 2026) gehört in dieser Saison zu den absoluten Leistungsträgern beim FC Schalke 04. Bereits im Sommer soll Bundesligist Holstein Kiel die Fühler nach dem Linksverteidiger ausgestreckt haben, im Januar sollen die Störche einen weiteren Versuch gewagt haben.

Spätestens nach der Saison droht wohl ein Abgang.

Karaman-Verkauf beim FC Schalke 04 nicht ausgeschlossen?

Teil der Gerüchteküche ist auch Bulut. Seit Ende September ist das Eigengewächs nicht mehr aus der Stammelf der Knappen wegzudenken. Kein Wunder also, dass Schalke-Kaderplaner Ben Manga den bis 2026 datierten Vertrag mit dem Deutsch-Türken verlängern möchte.

"Bild" zufolge steht der 18-Jährige aber im Visier der beiden Premier-League-Klubs Nottingham Forest und AFC Bournemouth. Dem Youngster stünden "alle Türen offen".

Kapitän Karaman (Vertrag bis 2028) wolle zwar grundsätzlich beim FC Schalke 04 bleiben, träume aber von der Bundesliga, heißt es weiter. Bei einem entsprechenden Angebot wäre auch der 30 Jahre alte Stürmer nicht unverkäuflich, so das Boulevardblatt.