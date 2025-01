Übernimmt Terzic einen Giganten aus der Premier League?

IMAGO/David Inderlied

Ex-BVB-Coach Edin Terzic könnte in der Premier League anheuern

Seit seinem Aus bei Borussia Dortmund im Sommer 2024 ist Edin Terzic ohne Trainer-Job. In der jüngeren Vergangenheit wurde der 42-Jährige mit zahlreichen Klubs wie der AS Rom oder dem iranischen Erstligisten Persepolis Teheran in Verbindung gemacht. Englische Medien bringen den Ex-BVB-Coach nun bei einem Giganten aus der Premier League ins Spiel.

Bei Tottenham Hotspur steht Ange Postecoglou nach der jüngsten 1:2-Niederlage gegen Aufsteiger Leicester City gehörig unter Druck. In der Premier League sind die vom Verletzungspech verfolgten Spurs auf den 15. Tabellenplatz abgestürzt. Vier Liga-Niederlagen in Folge kassierten die Nordlondoner zuletzt.

Laut "Telegraph" ist der Job des 59-Jährigen an der White Hart Lane allerdings noch nicht akut bedroht. Der Europa-League-Teilnehmer wolle dem Australier noch Zeit einräumen, um sich aus dem Tabellenkeller des englischen Oberhauses zu befreien. Gerüchte um potentielle Nachfolger gibt es dennoch bereits zu Genüge.

Ex-BVB-Coach Terzic bei Tottenham ein "ernsthafter Kandidat"

Das Online-Portal "GiveMeSport" will erfahren haben, dass der ehemalige BVB-Trainer Edin Terzic ein "ernsthafter Kandidat" auf die Postecoglou-Nachfolge ist, wenn die Spurs doch noch die Reißleine ziehen müssen. Seit seinem Aus bei Borussia Dortmund ist der gebürtige Sauerländer ohne Job an der Seitenlinie.

Tottenham Hotspur sehe in dem 42-Jährigen ein großes Trainer-Talent, das den Klub langfristig positiv entwickeln könne, heißt es weiter. Bereits in der Vergangenheit waren Klubs von der Insel Interesse an Terzic nachgesagt worden. Unter anderem West Ham United und der FC Everton sollen sich mit einer Verpflichtung beschäftigt haben.

Ein Thema war der Übungsleiter in der Vergangenheit angeblich auch bei der AS Rom. Auch Persepolis Teheran soll Ende Dezember an Terzic gebaggert haben.