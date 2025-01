BVB-Legende sieht Urbig-Wechsel zum FC Bayern kritisch

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Wechselte vom 1. FC Köln zum FC Bayern: Jonas Urbig

Jonas Urbig will nach seinem Abschied vom 1. FC Köln beim FC Bayern den nächsten Karriereschritt gehen. BVB-Legende Roman Weidenfeller sieht den Wechsel nach München jedoch kritisch.

"Als junger Spieler brauchst zu Spielpraxis", argumentierte Roman Weidenfeller bei "Sky". Der TV-Experte erklärte: "Urbig hat sich aus meiner Sicht verwechselt."

Weidenfeller zog in diesem Zusammenhang Alexander Nübel, derzeit vom FC Bayern an den VfB Stuttgart ausgeliehen, als Beispiel heran. "Er hätte sich bei einem Bundesligisten durchsetzen müssen und erst einmal zeigen müssen, dass er die Qualität hat, überhaupt in der ersten Liga zu spielen", meinte der 44-Jährige.

Weidenfeller erinnerte sich zudem an die Anfänge seiner Karriere. "Als ich damals beim 1. FC Kaiserslautern auf der Bank gesessen habe, da war es für mich logisch, dass ich - egal ob in der Regional- oder Oberliga - bei der Amateur-Mannschaft gespielt habe. Ich brauchte den Rhythmus, ich brauchte die Spiele", blickte der Ex-Profi zurück.

Urbig zieht es vom 1. FC Köln zum FC Bayern

Weidenfeller schaffte später bei Borussia Dortmund seinen großen Durchbruch, gewann mit dem BVB jeweils zwei Mal die deutsche Meisterschaft sowie den DFB-Pokal.

Erfolge, die Urbig mit dem FC Bayern in Zukunft auch feiern will. Der 21-Jährige hatte die Saison beim 1. FC Köln in der 2. Bundesliga zunächst als Nummer eins begonnen, wurde Ende Oktober dann aber von Routinier Marvin Schwäbe aus dem Tor verdrängt.

Urbig hat beim FC Bayern einen langfristigen Vertrag bis 2029 unterzeichnet. Der deutsche Rekordmeister überweist Medienberichten zufolge rund sieben Millionen Euro an Ablöse an den 1. FC Köln, die durch Boni angeblich noch auf circa zehn Millionen Euro ansteigen kann.

"Der FC Bayern ist einer der größten Vereine der Welt. Ich bin stolz, jetzt hier zu sein und freue mich darauf, meine neue Mannschaft möglichst schnell kennenzulernen. Mein Ziel ist es, jeden Tag professionell an mir zu arbeiten und mich in unserer Torwart-Gruppe um Manuel Neuer beständig weiterzuentwickeln", kommentierte Urbig seinen Wechsel nach München gegenüber Vereinsmedien.