Hamann äußert Sané-Vermutung

IMAGO/CSM

Der Vertrag von Leroy Sané beim FC Bayern läuft nach der aktuellen Saison aus

Die Formkurve von Leroy Sané gleicht auch in dieser Saison einer Achterbahnfahrt, oftmals glänzte der Offensivmann des FC Bayern, doch einige Male blieb er auch unter den Erwartungen. Ein Bild, das man aus den letzten Jahren kennt, und das laut TV-Experte Dietmar Hamann auch mit der unklaren Zukunft des FCB-Stars zu tun haben könnte.

Leroy Sané gehört zu jenen Spielern, deren Verträge beim FC Bayern nach der aktuellen Saison auslaufen. Seit einigen Monaten wird bereits intensiv darüber spekuliert, ob Sané beim deutschen Rekordmeister verlängert oder ob er im Sommer weiterzieht. Diese unklare Situation scheint sich auch auf die Leistungsfähigkeit des Nationalspielers auszuwirken, das jedenfalls glaubt der frühere Münchner und heutige TV-Experte Dietmar Hamann.

"Er scheint ein ziemlich relaxter Mann zu sein. Aber vielleicht spielt das, was ab der nächsten Saison passiert, doch eine Rolle in seinem Kopf", sagte Hamann nämlich mit Blick auf Sané gegenüber der Münchner "tz".

"Er sagt, er möchte gerne hierbleiben. Das ist allerdings noch nicht entschieden", spielte Hamann den Ball auch an die Klub-Verantwortlichen wie Sportvorstand Max Eberl weiter.

Sané sei nunmal "ein Flair-Spieler, ein Instinktspieler". Als solcher könnte der 29-Jährige aufgrund seiner noch offenen Zukunft und dem Druck, sich präsentieren zu müssen, derzeit zu verkopft sein.

FC Bayern: Bemüht sich Sané zu viel?

Für Hamann steht fest: "Wenn solche Typen zu sehr versuchen zu glänzen, geht das oft in die andere Richtung. Vielleicht bemüht er sich zu viel."

Sein Rat also an Sané: "Vielleicht sollte er einfach mal machen. Ihm fehlt derzeit die Lockerheit. Aber wenn er die hat, kann er explodieren.“

Solch eine Explosion dürfte auch im Sinne des FC Bayern sein, der einen Sané in Hochform - insbesondere in der Champions League - bestens gebrauchen könnte. Hier hat der Offensivman mit nur einem Tor (in sieben Spielen) noch Nachholbedarf. In der Bundesliga kommt Sané in 2024/25 derzeit immerhin auf fünf Tore und zwei Assists in 15 Partien.