FC Schalke 04 vor Rückholaktion?

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Kehrt Leo Greiml (r.) zum FC Schalke 04 zurück?

Der FC Schalke 04 hat trotz seiner Vertragsverlängerung beim NAC niederländischen Erstligisten Breda offenbar weiterhin die Chance, Innenverteidiger Leo Greiml im Sommer zurück nach Gelsenkirchen zu holen.

Auch im neuen Kontrakt des 23 Jahre alte Österreichers, den dieser am Montag unterschrieben hatte und der bis zum 30. Juni 2027 läuft, ist laut "WAZ" nämliche eine Rückkauf-Klausel integriert.

Wie hoch die festgelegte Summe ist, die für Leo Greiml fällig werden würde, geht aus dem Bericht nicht hervor. Zudem heißt es, aktuell gebe es keine Anzeichen, dass der FC Schalke 04 die Option ziehen will.

Ausgeschlossen ist das jedoch nicht, da es beim S04 durchaus Bedarf in der Abwehrzentrale gibt. Marcin Kaminskis auslaufender Vertrag wird voraussichtlich nicht verlängert, Ibrahima Cissé gilt als Abgangskandidat. Ein Fragezeichen steht zudem hinter Martin Wasinski. Das belgische Talent ist derzeit an KRC Genk in seiner Heimat verliehen.

Sollte Greiml auf Schalke keine sportliche Zukunft haben, könnte er immerhin noch etwas Geld in die traditionell leeren Kassen spülen: Dem Bericht zufolge haben sich mehrere Bundesligisten nach dem früheren Junioren-Nationalspieler Österreichs erkundigt.

Nur sieben Pflichtspiele für den FC Schalke 04

Greiml war 2022 von Rapid Wien zu Schalke gewechselt, kam dort aber vor allem verletzungsbedingt kaum zum Zug und insgesamt nur auf sieben Pflichtspiele für die Profis. Im vergangenen Sommer zog er nach Breda weiter.

Dort fühlt sich Greiml "sehr wohl", wie er im Zuge seiner Verlängerung erklärte, "beim NAC, aber sicherlich auch in der Stadt Breda. Die Fans sind fantastisch. Sie geben mir viel Motivation und Selbstvertrauen."

Bredas Sportdirektor Peter Maas sagte: "Beim NAC versuchen wir, Spieler zu verpflichten, die nicht nur fußballerisch, sondern auch charakterlich zu Breda passen. Leo macht bei uns in beiden Punkten eine starke Entwicklung."