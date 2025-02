Hertha BSC verhandelt mit BVB-Talent

IMAGO/Thomas Bielefeld

Zieht es Franz Roggow (M.) vom BVB zu Hertha BSC?

Aus der Startelf der Zweivertretung von Borussia Dortmund ist Franz Roggow nicht mehr wegzudenken. Der 22-Jährige, der in der Drittliga-Truppe des BVB inzwischen sogar zum Vize-Kapitän aufgestiegen ist, hat längst unter Beweis gestellt, dass er bereit für den nächsten Karriereschritt ist. Macht er diesen nun bei Hertha BSC?

Franz Roggow gehört zu den begehrtesten Talenten der U23 von Borussia Dortmund. Der Vertrag des zentralen Mittelfeldspielers läuft im Sommer aus, der gebürtige Brandenburger kann daher bereits jetzt ohne Genehmigung vom BVB Gespräche mit interessierten Klubs führen. Bei diesen wurde der 22-Jährige nun von "Sky" erwischt.

Aufnahmen des Pay-TV-Senders zeigen den Sechser zu Gast in der Geschäftsstelle von Hertha BSC. Demnach deute offenbar viel daraufhin, dass Roggow der dritte Sommer-Neuzugang der Berliner wird. Mit Abwehrmann Niclas Kolbe (SSV Ulm) und Drittliga-Torjäger Sebastian Grönning (FC Ingolstadt) konnte der Hauptstadtklub bereits zwei Neuverpflichtungen vermelden.

1. FC Köln droht Transfer-Schlappe bei BVB-Talent

Der bei St. Pauli ausgebildete Mittelfeldspieler steht auch bei zahlreichen anderen Zweitligisten auf der Liste. Insbesondere dem 1. FC Köln wurde zuletzt starkes Interesse an dem Youngster nachgesagt, der in dieser Saison bereits 23 Mal für die Zweitvertretung des BVB auf dem Rasen stand. Dort gelangen ihm drei Treffer und zwei Vorlagen.

Auch der 1. FC Magdeburg und 1. FC Nürnberg sollen sich mit dem Dortmund Talent befasst haben. Sollte Hertha BSC nun den Zuschlag bekommen, könnte sich die Alte Dame über einen kleinen Transfer-Coup freuen. Fix ist der Wechsel des Linksfußes aber laut "Sky" noch nicht.

Roggow war 2015 von seinem Heimatverein Eberswalde in den Nachwuchs von Energie Cottbus gewechselt. Drei Jahre später ging es für ihn in der U17-Mannschaft des FC St. Pauli weiter, bevor ihn die Borussia 2023 aus Hamburg an das Westfalenstadion holte.