Krösche reagiert nach Arroganz-Auftritt der Eintracht

Markus Krösche haderte mit der Leistung seiner Eintracht am Sonntag

Mit einer Mischung aus Arroganz und Überheblichkeit hat Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt am Sonntagnachmittag das Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin hergeschenkt, verlor nach früher Führung noch mit 1:2 gegen die Eisernen. Auffällig war dabei vor allem die viel zu lässige und bisweilen arrogant wirkende Spielweise der Adlerträger, die vom abstiegsbedrohten Gast eiskalt bestraft wurde.

Sportvorstand Markus Krösche wurde nach der Partie ungewohnt deutlich in seinem öffentlichen Statement zu der Partie, droht die Eintracht nach drei Bundesliga-Pleiten in Serie doch sämtliche Saisonziele noch zu verspielen.

"Wir waren schon in der ersten Hälfte fahrig, haben das Spiel aber trotzdem kontrolliert. Aber wir haben das zweite Tor nicht gemacht, weil wir zu hektisch waren und zu einfache Ballverluste hatten. Es ist völlig unnötig, dass wir Union ins Spiel zurückkommen lassen. In der zweiten Hälfte haben wir viel zu viele Fehler gemacht, hatten keine Struktur und keine Kontrolle mehr. Auch im Pressing hatten wir keine Ruhe. Die Niederlage ist verdient", gab er nach Spielschluss zu Protokoll.

In der Bundesliga rangiert Eintracht Frankfurt trotz der siebten Saisonniederlage zwar noch immer auf Platz vier, also einem Champions-League-Rang. Doch der Vorsprung auf den Siebten VfL Wolfsburg ist auf vier Punkte zusammengeschmolzen, es droht eine kommende Spielzeit komplett ohne Europapokal.

Frankfurt hat am Donnerstag Ajax Amsterdam zu Gast

Krösche kündigte eine baldige interne Aufarbeitung der Nicht-Leistung in der zweiten Halbzeit gegen Union Berlin an: "Wir werden schon Tacheles reden, damit wir diese Fehler abstellen", so der 44-Jährige.

Spätestens bis Donnerstag wollen und müssen sich die Adlerträger nun wieder aufrichten, geht es dann um 21:00 Uhr doch gegen Ajax Amsterdam um das Weiterkommen in der Europa League. Das Hinspiel vor einer Woche hatte die Eintracht nach starker Vorstellung auswärts mit 2:1 gewonnen.