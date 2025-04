Blessin warnt vor "Komfortzone"

IMAGO/nordphoto GmbH / Tauchnitz/SID/IMAGO/nordphoto GmbH / Tauchnitz

Blessin mahnt vor zu viel Zufriedenheit

Alexander Blessin warnt trotz der guten Ausgangslage des FC St. Pauli vor einem Nachlassen im Abstiegskampf. "Wir sind uns dessen bewusst, dass wir noch fünf Endspiele haben. Wir sind nicht in einer Komfortzone, in der wir uns zurücklehnen", sagte der Trainer der Hamburger vor dem Duell mit dem Double-Gewinner Bayer Leverkusen am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN).

"Hier ist noch gar nichts durch - die 29 Punkte werden am Ende nicht reichen", führte Blessin aus. Vergangenes Wochenende hatte St. Pauli mit einem Auswärtssieg bei Mitaufsteiger Holstein Kiel einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt sieben Punkte.

Verzichten muss Blessin gegen den Meister auf seinen Kapitän. Jackson Irvine fällt mit einer "Stressreaktion im linken Fuß" auf unbestimmte Zeit aus. "Wir sind noch nicht so weit zu sagen, dass er für die ganze Saison raus ist. Das müssen wir die nächsten zehn Tage sehen", erläuterte Blessin, der sich gegen Leverkusen dennoch etwas ausrechnet: "Wir haben die Qualität, hier was zu holen", sagte er.