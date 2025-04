Unterhaching erster Absteiger

IMAGO/Andreas Volz/SID/IMAGO/Andreas Volz

Unterhaching war in Wiesbaden ohne Chance

Die SpVgg Unterhaching steht als erster Absteiger aus der 3. Fußball-Liga fest.

Der ehemalige Bundesligist verlor am Samstag 0:3 (0:2) beim SV Wehen Wiesbaden und kann sich trotz noch fünf ausstehender Spiele nicht mehr retten.

In der kommenden Saison spielt Unterhaching in der Regionalliga Bayern. Fatih Kaya (18.) und Nikolas Agrafiotis (33., Foulelfmeter, 51.) besiegelten mit ihren Toren den Hachinger Abstieg. Von 33 Spielen hat Unterhaching in dieser Saison erst vier gewonnen.