Bericht: "Zahlreiche Anfragen" für Joao Palhinha

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Joao Palhinhas erstes Jahr beim FC Bayern verlief nicht nach Plan

Nein, mit seiner erste Saison in Deutschland beim FC Bayern ist Joao Palhinha überhaupt nicht zufrieden. Zu häufig saß der Mittelfeldspieler nur auf der Bank, war von außen zum Zuschauen verdammt. Dass er seine Zelte in München nach nur einem Jahr wieder abbricht, gilt aber weiter als sehr unwahrscheinlich.

Wie es in einem jüngsten "Sky"-Bericht heißt, will sich Joao Palhinha auch weiterhin beim FC Bayern empfehlen und sich nach Möglichkeit in seiner zweiten Saison unter Cheftrainer Vincent Kompany durchsetzen.

Einen Stammplatz konnte sich der portugiesische Nationalspieler in 2024/2025 noch nicht erarbeiten, stand er in der Bundesliga doch lediglich sechsmal in der Startformation des deutschen Rekordmeisters.

Laut dem Medienbericht will Palhinha im Sommer einen neuen Anlauf in München wagen und an vermehrten Einsatzzeiten arbeiten.

Auch "zahlreiche Anfragen", die laut "Sky" für den 29-Jährigen auf dem Tisch liegen sollen, bringen ihn demnach nicht zum Umdenken. Vor allem aus der englischen Premier League, wo Palhinha bereits zwei Jahre lang für den FC Fulham gespielt hatte, sollen "richtig interessante Teams" an dem zentral-defensiven Mittelfeldmann interessiert sein.

Palhinha spielte bisher 22 Mal für den FC Bayern

Palhinhas Familie, die ihn beratend unterstützt, soll bis dato all diese Anfragen abgewiegelt haben. Ein Umdenken könnte demnach nur stattfinden, sollten ihm die Verantwortlichen des FC Bayern einen Wechsel nahelegen. Davon ist nach derzeitigem Stand allerdings nicht auszugehen.

FCB-Sportdirektor Christoph Freund hatte vor zwei Woche noch gemeint, dass es "nicht der Plan" der Vereinsführung sei, Joao Palhinha im Sommer abzugeben.

Der gebürtige Lissaboner hat in seiner ersten Bayern-Saison wettbewerbsübergreifend bisher in 22 Pflichtspielen für den deutschen Branchenprimus auf dem Feld gestanden. Ein Tor gelang ihm dabei noch nicht.