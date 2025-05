Bayern-Star vor laufenden Kameras beklaut

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Sacha Boey (r.) wurde offensichtlich Opfer eines Diebstahls

Wenn schon nicht als aktiver Spieler im Champions-League-Halbfinale dabei, dann wenigstens als Zuschauer: Das dachte sich wohl Sacha Boey, Rechtsverteidiger vom FC Bayern, der sich am Mittwochabend vor Ort in Paris das Spiel PSG gegen den FC Arsenal (2:1) anschaute. Nach der Partie ging ein Video mit dem Bayern-Star dann unfreiwillig selbst viral.

Nach dem Spiel wollte Sacha Boey samt einer Begleitung das Areal rund um das Pariser Stadion eigentlich in seinem Auto verlassen, als er in eine Gruppe feiernder PSG-Fans geriet - so zumindest erweckt es den Anschein auf mehreren Handyvideos, die am Donnerstag durch das Internet kursieren.

Es kam zu einer Szene, die von gleich mehreren filmenden Passanten per Handy festgehalten und in kürzester Zeit in den sozialen Medien verbreitet wurde.

Da das Dachfenster des Autos von Sacha Boey geöffnet war, gelang es einer der Personen, die um sein Auto herumstanden, ihm die Kappe zu entreißen, die er bis dato auf dem Kopf getragen hatte.

Völlig überrascht und perplex blieb der 24-Jährige zurück, während aus der Personengruppe lautes Johlen zu hören war.

Sacha Boey has had his cap stolen in the crowded streets of Paris as PSG fans celebrate reaching the final



pic.twitter.com/IeAp4QQ7TX — Bayern & Die Mannschaft (@iMiaSanMia_en) 8. Mai 2025

Kurz nach Mitternacht hatte sich der Clip bereits in den sozialen Medien über TikTok, X und Co. ausgebreitet und wurde zigtausendfach angesehen. Ob er tatsächlich authentisch ist, wurde bislang nicht endgültig geklärt.

Boey für "schlechtes Zweikampfverhalten" verhöhnt

In den Kommentaren unter den geposteten Boey-Videos fand sich neben viel Unverständnis auch allerhand Spott für den Bayern-Star wieder. Unter anderem war da zu lesen: "Schlechtes Zweikampfverhalten. Schon die ganze Saison", "So wie ihm im Spiel der Ball geklaut wird" und "Er hätte lieber zu Hause bleiben sollen".

Was die Verantwortlichen des FC Bayern grundsätzlich darüber denken, dass sich einer ihrer Spieler offenbar mitten in der Nacht unter vielen Menschen in Paris statt schlafend in München aufhält, ist derweil noch nicht bekannt.

Am letzten Wochenende stand Boey noch für den FC Bayern beim Gastspiel in Leipzig in der Startelf und feierte am Sonntag seine erste deutsche Meisterschaft.