Lockt Favre den Ex-Schalker Belhanda zum BVB?

Younés Belhanda (l.) könnte in die Bundesliga zurückkehren

Nach den Abgängen von Gonzalo Castro und Sokratis ist Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund auf der Suche nach erfahrenen Verstärkungen. Dementsprechend hat Trainer Lucien Favre wohl einen alten Weggefährten ins Visier genommen.

Laut Informationen von "Yahoo Sports Frankreich" hat Favre Younés Belhanda von Galatasaray als potenzielle Verstärkung ausgemacht. Der offensive Mittelfeldspieler spielte in der Saison 2016/17 bei OGC Nizza eine starke Spielzeit unter dem Schweizer. Der Kontakt soll seit dem nicht abgebrochen sein.

Zudem verfügt der 28-Jährige bereits über Bundesliga-Erfahrung. Im Jahr 2016 war Belhanda auf Leih-Basis von Januar bis Juni für den FC Schalke 04 aktiv. Insgesamt 17 Spiele absolvierte der 28-Jährige für die Königsblauen.

In der abgelaufenen Saison konnte der Marokkaner außerdem am Bosporus überzeugen. In der türkischen SüperLig stand der Offensiv-Akteur in 30 Spielen auf dem Platz. Dabei verbuchte der 50-fache Nationalspieler elf Scorerpunkte (drei Tore/acht Vorlagen).

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft absolvierte der Rechtsfuß drei Partien für die "Löwen vom Atlas". Allerdings konnte Belhanda, der beim Turnier in Russland ohne Torbeteiligung blieb, das Vorrunden-K.o. der Marokkaner nicht verhindern.