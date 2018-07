Bericht: Rom weiterhin heiß auf Leipzigs Forsberg

Emil Forsberg könnte RB Leipzig in diesem Sommer verlassen

Der italienische Spitzenverein AS Rom unternimmt wohl einen erneuten Versuch, Emil Forsberg vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig zu verpflichten. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Wie die "Bild" vermeldete, soll der italienische Tabellendritte weiterhin stark an einem Transfer des 26-jährigen Mittelfeldregisseurs interessiert sein. Schon vor der Weltmeisterschaft soll es ein konkretes Angebot für Forsberg aus Rom gegeben haben, welches die Roten Bullen aber schnell abgelehnt haben.

Der schwedische WM-Teilnehmer spielt in den Planungen von Trainer Ralf Rangnick eine bedeutende Rolle, ist auf der Zehnerposition bei den Sachsen praktisch gesetzt. Zuletzt betonte der Sportdirektor, der übergangsweise bis zur nächsten Saison auch wieder das Coaching übernommen hat: "Emil ist ein wichtiger Spieler, wir wollen ihn behalten."

Dennoch kann sich Forsberg selbst einen Wechsel in die Serie A wohl gut vorstellen, will gerne den nächsten Schritt in seiner Karriere setzen.

Der "Bild" zufolge sollen die Leipziger erst ab einem Angebot von 40 Millionen Euro verhandlungsbereit sein. Es bleibt abzuwarten, ob die Römer um Sportdirektor Monchi bereit sind, derart tief in die Tasche zu greifen.

Der schwedische Mittelfeldstratege ist noch langfristig bis 2022 an den Europa-League-Qualifikanten aus Leipzig gebunden. Er steht seit 2015 bei RB unter Vertrag und bringt es bisher auf 97 Einsätze in der 1. und 2. Bundesliga.