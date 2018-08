Leverkusen buhlt um schwedischen WM-Fahrer ab

Isaac Thelin steht auf der Wunschliste von Bayer Leverkusen

Auf der Suche nach einem neuen Stürmer ist Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen in Belgien fündig geworden. Der schwedische Nationalspieler Isaac Thelin vom RSC Anderlecht steht offenbar kurz vor einem Wechsel zur Werkself.

Laut "kicker"-Informationen soll Thelin in Leverkusen die Lücke schließen, die nach der schweren Verletzung des Finnen Joel Pohjanpalo entstanden ist. Der 23-Jährige leidet unter einer Durchblutungsstörung im rechten Sprungbein und wird Trainer Heiko Herrlich womöglich mehrere Monate fehlen.

In Thelin hat Bayer einen Ersatz gefunden, der zunächst auf Leihbasis an den Rhein wechseln soll. Der 26-jährige WM-Fahrer, der in Russland zu vier Joker-Einsätzen kam, war in der letzten Saison vom RSC Anderlecht an Waasland-Beveren ausgeliehen und erzielte für den Klub in 33 Pflichtspielen 19 Treffer.

Neben der Werkself sind laut "kicker" auch Lokomotive Moskau und Dynamo Kiew an Thelin interessiert.