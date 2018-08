Der VfL Bochum hat die Ausgliederung abgeschlossen

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat die Ausgliederung des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs abgeschlossen. Ein Beschluss der Mitglieder aus dem Oktober 2017 wurde nun vollständig umgesetzt.

"Neben dem VfL Bochum 1848 Fußballgemeinschaft e.V., der selbstverständlich weiterhin Bestand hat, existiert nun die VfL Bochum 1848 GmbH & Co. KGaA", hieß es in einer Mitteilung des Klubs am Freitag.