Werder Bremen an US-Nationalspieler interessiert?

Geoff Cameron (re.) soll ein Thema bei Werder Bremen sein

Der Fußball-Bundesligist SV Werder Bremen ist auf der Suche nach einem neuen Abwehrspieler angeblich in England fündig geworden. Im Visier der Hanseaten soll ein ehemaliger US-Nationalspieler stehen.

Wie die englische Plattform "the72" berichtet, ist Werder Bremen einer von zwei Vereinen, die ernsthaft an einer Verpflichtung von Defensivmann Geoff Cameron interessiert sind.

Der 33-Jährige steht derzeit noch beim englischen Zweitligisten Stoke City unter Vertrag, hat aber von den "Potters" bereits grünes Licht für einen Wechsel bekommen. Camerons aktueller Vertrag in Stoke läuft noch bis 2020. Über die Höhe der möglichen Ablöse ist nichts bekannt.

Neben den Bremern soll auch der spanischen Erstligist Rayo Vallecano ein Auge auf den 55-fachen Nationalspieler, der sein letztes Länderspiel im Juni 2017 bestritt, geworfen haben.

Mit seinen 1,91 m und 92 kg ist Cameron äußerst robust und kopfballstark. In über 180 Pflichtspielen auf der Insel hat er sich zudem die nötige Zweikampfhärte angeeignet. Gleichzeitig ist der US-Amerikaner vielseitig einsetzbar. So hat Cameron in Stoke nicht nur auf der Position des Innenverteidigers, sondern auch im defensiven Mittelfeld gespielt.