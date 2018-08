"Pokalsiegerbesiegerbesieger": Worms schlägt Ulm

Worms schlägt Eintracht-Frankfurt-Schreck SSV Ulm

"Wir sind jetzt Pokalsiegerbesiegerbesieger", hieß es am Dienstagabend nach dem knappen Sieg auf dem Twitter-Kanal von Wormatia Worms.

Nur drei Tage nach dem Pokalaus gegen Werder Bremen (1:6) mussten die Wormser im Liga-Alltag am 5. Spieltag der Regionalliga Südwest gegen den SSV Ulm ran, der nach vier Spieltagen als Tabellenführer von der Liga-Spitze grüßte und am Wochenende im DFB-Pokal sensationell den Titelverteidiger Eintracht Frankfurt aus dem Pokal gekegelt hatte (2:1).

Den Spatzen steckte die Feier nach der Pokalsensation am Samstag wohl noch zu sehr in den Knochen. In einer umkämpften Partie, in der Worms das über weite Strecken aggressivere und vor dem Tor gefährlichere Team war, erzielte Dimitrios Ferfelis kurz vor dem Schlusspfiff nach einem Eckstoß das entscheidende 1:0 für die Hausherren.

Wir sind jetzt Pokalsiegerbesiegerbesieger. — Wormatia Worms (@wormatia) 21. August 2018

Ulm (10 Punkte) verpasste durch die erste Niederlage der laufenden Saison die erneute Tabellenführung und rutschte auf Rang drei ab. Neuer Spitzenreiter ist der FC Homburg 08 (12), der sich bereits am Freitag gegen die Amateure des FSV Mainz 05 durchsetzte (2:1). Worms stellte mit dem Dreier den Anschluss an das obere Tabellendrittel her und hat nach fünf Spielen und neun Zählern nur drei Punkte Rückstand auf die Spitze.