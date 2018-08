RB Leipzig plant noch mit neuen Verstärkungen

Amadou Haidara steht noch bei RB Salzburg unter Vertrag

Fußball-Bundesligist RB Leipzig arbeitet weiterhin mit Hochdruck daran, bis zum Ende der Transferperiode am Freitag um 18 Uhr noch Verstärkungen präsentieren zu können.

Nach Informationen der "Bild" soll weiterhin dem Stürmer Ademola Lookman großes Interesse der Leipziger gelten. Der ehemalige Leihspieler der Roten Bullen dürfte aber nur schwer zu bekommen sein, wie es zuletzt von Seiten des englischen Erstligisten FC Everton immer wieder hieß.

Dringender ist bei den Sachsen ohnehin die offene Planstelle im zentralen Mittelfeld. Nachdem sich RB bei Sebastian Rudy eine Absage einhandelte, ist RB-Sportdirektor und -Cheftrainer Ralf Rangnick weiterhin auf der Suche nach möglichen Alternativen. Die Nachwuchsspieler Tyler Adams und Amadou Haidara werden dabei immer wieder als Transferziele der Leipziger genannt.

Adams und Haidara als mögliche Kandidaten

In beiden Fällen scheint ein Wechsel durchaus realistisch - allerdings nicht mehr bis Freitagabend. Tyler Adams steht derzeit aussichtsreich mit Red Bull New York in der Major League Soccer platziert, soll seinem Team unbedingt im Meisterschaftsrennen helfen.

Einen Wechsel in die Bundesliga könnte es aber zur Winterpause geben. Nach "Bild"-Informationen soll sich Adams sogar schon beim New Yorker Schwesterklub aus Leipzig aufgehalten und sich das Trainingszentrum angesehen haben.

Auch Amadou Haidara will zunächst die kurzfristige sportliche Perspektive bei seinem jetzigen Klub abwarten. Der 20-Jährige hatte zuletzt bis 2022 bei RB Salzburg verlängert, könnte aber im Winter zu neuen Verhandlungen mit den Leipzigern bereit sein.