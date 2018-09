Stuttgart-Star bekommt Grußbotschaft von Maradona

Santiago Ascacíbar wurde von Diego Maradona gegrüßt

Aufregende Tage für Santiago Ascacíbar: Kurz nach seinem ersten Einsatz für die argentinische Fußball-Nationalmannschaft wurde der Mittelfeldspieler nun von niemand geringerem als Diego Maradona gegrüßt.

Der 21-Jährige, der in der Bundesliga für den VfB Stuttgart aufläuft, hatte in der zweiten Halbzeit des Tests gegen Guatemala (3:0) sein Debüt in der Albiceleste gefeiert. Im Vorfeld der Partie war über ein Tattoo auf der rechten Wade des Youngsters berichtet worden. Dort ist ein dribbelnder Maradona mit der Rückennummer zehn verewigt.

Argentiniens Volksheld bekam davon Wind und ließ es sich nicht nehmen, Ascacíbar in einer Videobotschaft persönlich zu danken.

"Hallo kleiner Santiago ... nein, großartiger Santiago! Ich danke Dir herzlich für das Tattoo, das Du mit Stolz trägst. Wir beide tragen das Nationaltrikot auf unserer Haut. Ich umarme Dich, mein Bruder, und wünsche Dir alles Glück dieser Welt", sagte der einstige Weltklassespieler in einem auf der Website der Fußballzeitung "Olé" veröffentlichten Video.

Ascacíbar hatte Maradona zuvor bereits öfter als sein "fußballerisches Idol" bezeichnet. Nun hat er die "Hand Gottes" offensichtlich auf seiner Seite.