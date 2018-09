BVB gegen Frankfurt wohl mit Spezial-Trikot

Witsel und Co. laufen wahrscheinlich in einem Spezialtrikot auf

Tolle Geste! Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wird laut Medienberichten am Freitag im Spiel gegen Eintracht Frankfurt (20:30 Uhr) ohne Hauptsponsor Evonik auf der Brust auflaufen.

Wie die "Funke Mediengruppe" vermeldet, wird stattdessen der Spruch "Borussia verbindet - gemeinsam gegen Rassismus" das Trikot zieren. Der BVB möchte mit der Aktion ein Zeichen gegen Rassismus setzten.

Die Schwarzgelben stehen zur Zeit auf Rang vier und wollen nach dem 4:1-Sieg gegen RB Leipzig und dem 0:0 in Hannover gegen Eintracht Frankfurt im heimischen Signal Iduna Park weitere drei Punkte einfahren. Der DFB-Pokalsieger aus Hessen feierte am 1. Spieltag einen 2:0-Erfolg in Freiburg, verlor aber eine Woche später bei Werder Bremen.