FC Bayern verschärft die Schalke-Krise

James (r.) köpfte das 1:0 für den FC Bayern

Fußball-Meister Bayern München hat seine Siegesserie fortgesetzt und die Sorgen von Schalke 04 vergrößert. Der Tabellenführer siegte beim Vizemeister mit 2:0 (1:0) und feierte den siebten Erfolg im siebten Pflichtspiel der Saison. James (8.) und Robert Lewandowski (64., Foulelfmeter) erzielten die Treffer der Münchner.

"Wir haben super angefangen. Wenn der letzte Pass kommt, können wir früher in Führung gehen. Im Endeffekt haben wir verdient gewonnen", sagte der Ex-Schalker Leon Goretzka bei "Sky". Schalke wartet seit 16 Bundesligaspielen auf einen Sieg gegen die Bayern und den ersten Punkt der Saison. Die Königsblauen sind damit erst zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in der Fußball-Bundesliga nach 2010 und 2016 mit vier Niederlagen gestartet.

Während S04-Coach Domenico Tedesco im Gegensatz zum Champions-League-Duell gegen den FC Porto (1:1) nur zwei Veränderungen vornahm, baute Niko Kovac sein Team nach dem Erfolg bei Benfica Lissabon (2:0) auf vier Positionen um. Unter anderem rückte Goretzka in die Startelf. 133 Tage nach seinem letzten Spiel für die Königsblauen wurde der Nationalspieler ebenso wie Manuel Neuer vor dem Spiel lautstark ausgepfiffen.

Die Münchner begannen vor 62.721 Zuschauern in der ausverkauften Arena gewohnt dominant. Nach vier Minuten hatten sich die Bayern bereits drei Ecken erspielt, Thomas Müller gab den ersten Warnschuss ab (6.). Die vierte Ecke der Gäste führte zur Führung. James köpfte die Hereingabe von Joshua Kimmich unbedrängt ein. Es war das zweite Saisontor des Kolumbianers und der bereits dritte Gegentreffer der Schalker in dieser Spielzeit nach einem Eckball. Der Ex-Münchner Sebastian Rudy ließ James laufen.

Fährmann verhindert Schlimmeres

Mit der Führung im Rücken agierten die Bayern zunächst souverän. Die Gastgeber zeigten großen Respekt und kamen anfangs überhaupt nicht in die Zweikämpfe. Torhüter Ralf Fährmann verhinderte gegen David Alaba (21.) und James (25.) einen höheren Rückstand, ein Kopfball von Robert Lewandowski ging knapp über das Tor (22.). Alaba hatte zudem mit einem Freistoß aus 30 Metern auf die Latte Pech (29.).

Nach einer halben Stunde schlichen sich aber auch ins Spiel des deutschen Rekordmeisters einige Fehler ein. Mats Hummels, Thiago und Kimmich leisteten sich Ballverluste in gefährlichen Situationen. Die Schalker schlugen daraus allerdings kein Kapital. Nationaltorhüter Neuer wurde im ersten Durchgang nur bei einem Schuss von Franco Di Santo (16.) geprüft.

Ribéry vergibt Großchance

Die Münchner begannen die zweite Halbzeit wieder konzentrierter. Nach schöner Kombination über Müller und Franck Ribéry schob James den Ball leicht bedrängt aber am leeren Tor vorbei (50.).

Eine Minute später foulte James Gegenspieler Weston McKennie, der Schalker musste verletzt vom Platz. Den anschließenden Freistoß köpfte Abwehrchef Naldo nur knapp vorbei (53.).

Schalke erhöhte nun das Risiko, wurde mutiger und störte die Münchner früher. Dadurch bekamen die Bayern leichte Probleme. Doch dann halfen ihnen die Gastgeber. Alessandro Schöpf foulte James im Strafraum, Lewandowski verwandelte den Elfmeter zu seinem dritten Saisontor.