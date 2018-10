BVB-Knipser Alcácer: "Genieße meinen Beruf wieder"

Paco Alcácer fühlt sich sehr wohl beim BVB

Paco Alcácer, Borussia Dortmunds Stürmer der Stunde, ist überzeugt, dass seine Ausleihe vom FC Barcelona zum BVB der genau richtige Karriereschritt war.

"Ich habe diese Entscheidung getroffen, weil ich Spielzeit haben und meinen Beruf wieder genießen wollte", sagte Alcácer auf einer Pressekonferenz der spanischen Nationalmannschaft über seinen Wechsel zum BVB.

"In Barcelona ist es sehr schwer, Spielzeit zu bekommen, weil Spieler wie Lionel Messi, Luis Suárez und Philippe Coutinho sehr große Qualität haben", ergänzte der Stürmer. In Barcelona kam Alcácer in zwei Jahren wettbewerbsübergreifend auf nur 22 Startelfeinsätze.

"Ich bin sehr glücklich mit der Entscheidung", freute sich Alcácer rückblickend über seinen Wechsel zu den Schwarz-Gelben: "Vom ersten Tag an haben mir alle Spieler geholfen. Ich habe mich gut eingelebt."

So gut, dass Alcácer aktuell mit sechs Toren der beste Torjäger der Bundesliga ist. "Der Saisonstart bei Borussia hat mich hier hin gebracht", erklärte der 25 Jahre alte Spanier mit Hinblick auf seine Nominierung für die spanische Nationalmannschaft - seine erste seit zwei Jahren.

Mit der Seleccion trifft der Borusse in einem Freundschaftsspiel auf Wales, anschließend steht die Nations-League-Partie gegen England an.