Schockmoment in Madrid: BVB-Flieger muss durchstarten

Die Spieler des BVB verließen den Flieger unversehrt

Gegen 10:00 Uhr machte sich der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund am Montagmorgen auf den Weg zur Champions-League-Partie gegen Atlético Madrid. Doch beim Landeanflug in der spanischen Hauptstadt gab es einen Schockmoment für die BVB-Profis.

Beim Anflug auf die Landebahn führten Komplikationen dazu, dass der Pilot der Eurowings-Maschine EW 1909 nicht zur Landung ansetzen konnte, sondern durchstarten musste.

Wie die "Ruhrnachrichten" berichten, war der Grund für den erneuten Landeanflug eine andere Maschine, die die vorhergesehene Landebahn blockierte. Dies sei dem Kapitän der Funk vom Flughafen aus gemeldet worden.

Der Flieger des BVB drehte also eine weitere Runde über dem Flughafen in Madrid und landete mit einer halben Stunde Verspätung sicher am Boden. "Wir haben schon schlimmere Flüge erlebt", zitiert die "dpa" Sportdirektor Michael Zorc.

Der BVB postete kurz nach der Landung einige Bilder der Stars, auf denen sie den Flieger erleichtert und unversehrt verlassen.