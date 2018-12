"Macht total Spaß": Fredi Bobic vom BVB begeistert

Fredi Bobic, Sportdirektor von Eintracht Frankfurt, hat über BVB und Schalke gesprochen

Fredi Bobic, seines Zeichens Sportdirektor bei Eintracht Frankfurt, hat sich lobend über Borussia Dortmund geäußert. Der Konkurrent aus der Fußball-Bundesliga habe gute Chancen auf den Titel.

"Die Dortmunder haben eine tolle Mannschaft. Sie haben einige clevere Transfers getätigt", schwärmte Bobic bei "100 % Bundesliga – Fußball bei NITRO". Mit Lucien Favre habe das Team "einen tollen, erfahrenen Trainer, der total Spaß macht."

Die größte Stärke des BVB sei aber eine Mischung aus Überzeugung und dem nötigen Spielglück: "Was wirklich entscheidend bei ihnen gerade ist: Dass sie die Spiele, die nicht so nach ihrem Wunsch verliefen, dennoch gewonnen haben. Das ist etwas, was sie gerade ausmacht. Sie haben noch kein Spiel verloren. Das ist eine Qualität."

Sollten die Schwarzgelben weiter auf diesem Niveau spielen, dann "können sie Meister werden", ist sich der 47-Jährige sicher.

Fredi Bobic: Schalke wird Transfers tätigen

Ganz anders sieht es beim Ruhrpott-Rivalen aus. Der FC Schalke 04 befindet sich mit 22 Punkten Rückstand zum BVB nur auf Platz 13 und damit mitten im Abstiegskampf, wie Knappen-Manager Christian Heidel zuletzt zugab. Für Bobic liegt das größte Problem der Königsblauen im schlechten Start.

"Fünf Niederlagen in Folge, das musst du erstmal aufholen. Das schaffen sie durch die Ergebnisse aktuell nicht", analysierte der Eintracht-Sportdirektor.

"Ich glaube, sie werden im Winter Transfers tätigen. Wie man Schalke kennt: Wenn der Druck steigt, wird man wahrscheinlich noch etwas nachlegen", vermutete Bobic.